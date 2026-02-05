Помимо самих самолётов Embraer предоставит пакет технического обслуживания, а также сопутствующие услуги.

Компания Embraer представила первый самолёт C-390 Millennium для ВВС Республики Корея после завершения заключительного этапа его сборки. Об этом сообщает Defense Post.

Первый военно-транспортный самолет C-390 Millennium Республики Южная Корея. Фото: Embraer

В 2023 году официальный Сеул принял решение о внедрении новых тактических платформ воздушной логистики в рамках правительственной инициативы по созданию крупных транспортных самолетов. Благодаря приобретению бразильской военно-транспортной системы, страна стала первым заказчиком самолётов данного типа в Азии.

Помимо самих самолётов Embraer предоставит пакет технического обслуживания, а также сопутствующие услуги, позволяющие сотрудничать с южнокорейскими компаниями по ремонту и техническому обслуживанию, обеспечивая тем самым эксплуатационную готовность будущего южнокорейского флота.

Как заявил Боско да Коста-младший , генеральный директор и президент компании Embraer Defense and Security, C-390 Millennium является образцом "передовых многоцелевых возможностей и надежности, подкрепленных высочайшим инженерным уровнем". Он добавил, что промышленное сотрудничество с Южной Кореей развивается очень успешно, что укрепляет глобальную цепочку поставок компании, поскольку Embraer наращивает производство самолётов C-390 для удовлетворения потребностей заказчиков по всему миру.

Военно-транспортный самолёт Embraer C-390 Millennium может перевозить до 26 тонн груза или около 80 солдат в снаряжении и с вооружением. В зависимости от требований оператора самолёта такая грузоподъемность также позволяет перевозить семь стандартных поддонов, шесть поддонов и примерно 30 человек, 60 десантников или около 70 человек на медицинских эвакуационных носилках.

Максимальная скорость полёта – более 900 км/ч, максимальная дальность – 6000 километров, практический потолок – 11000 метров.