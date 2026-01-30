Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Мерц: Европа обрела «самоуважение», защищая мир, основанный на правилах
Похоже, что немецкий канцлер попытался выдать желаемое за действительность. Современные реалии демонстрируют обратное.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа обрела "самоуважение", отстаивая глобальный мировой порядок, основанный на правилах. Также глава немецкого правительства призвал к укреплению НАТО в Европе и более тесному сотрудничеству с Соединёнными Штатами. Об этом сообщает Reuters.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Liesa Johannssen/REUTERS

Может быть интересно

В ходе своего выступления в бундестаге 29 января Мерц заявил, что Европа больше не будет боятся угроз введения пошлин после того, как президент США Дональд Трамп отказался от использования такого инструмента для установления контроля над Гренландией. Последняя находится под суверенитетом Дании, а она является членом НАТО.

В своей речи Мерц подчеркнул, как после противостояния с Трампом из-за Гренландии, глобальных торговых потрясений и почти четырехлетнего конфликта на Украине европейские лидеры "осмелели" в попытках продемонстрировать европейскую силу и ценности.

"В течение последних нескольких недель мы все яснее наблюдаем появление в мире великих держав. В мире дуют сильные ветры, и мы будем ощущать их последствия в обозримом будущем", – заявил Мерц законодателям.

Со слов немецкого канцлера, в последние несколько недель европейцы "смогли испытать радость самоуважения". При этом он добавил, что основанные на правилах действия и торговля продолжают существовать.

"Все больше стран мира признают, что нынешняя глобальная реорганизация также предоставляет возможности для всех участников, которые предпочитают правила произволу и видят больше преимуществ в свободной и справедливой торговле, чем в одностороннем преследовании исключительно собственных интересов", – сказал Мерц.

Заявление Мерца прозвучало спустя неделю после того, как напряжённость в отношениях с Трампом из-за Гренландии достигла своего пика, что могло грозить распадом блока НАТО, который лежит в основе безопасности Европы после окончания Второй мировой войны. 

Reuters отмечает, что слова главы немецкого правительства тесно перекликаются с тем, что сказал президент Франции Эммануэль Макрон на Международном экономическом форуме в Давосе. Французский лидер заявил, что Европа "не поддастся давлению". На этом же мероприятии председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к новой форме европейской независимости.

"На прошлой неделе мы продемонстрировали, что в ЕС мы можем действовать быстро, когда это необходимо. Мы были едины в своем стремлении больше не поддаваться запугиванию угрозами введения тарифов", – сказал Мерц.

Учитывая заявление Фридриха Мерца, возникает вполне резонный вопрос, о каких новых "великих державах" он говорил? Уж не Германию с Францией он подразумевал? В таком случае немецкий канцлер явно попытался  выдать желаемое за действительное. Обе страны находятся далеко не в самом лучшем состоянии. Это касается и экономики, и обороноспособности.

Что касается "самоуважения", которое по версии канцлера смогла обрести современная Европа, то он вообще о чём? Достаточно вспомнить отказ от дешёвого российского газа в пользу дорогого американского СПГ.

#новости #германия #евросоюз #европа #макрон #еврокомиссия #урсула фон дер ляйен #мерц
Источник: reuters.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская компания UMG изготовила опытный образец 24-тонного бульдозера
1
Представлен концепт Mercedes-Benz с обеспечивающим запас хода в 12000 км в год покрытием кузова
+
Вышла новая доступная по цене портативная игровая консоль Pocket 1 с модульной конструкцией
+
Удачливый покупатель приобрёл RTX 5070 Ti за пятую часть её реальной цены
2
Компания Asus выпустит новый игровой 4K монитор ROG Strix OLED XG32UQDMS в конце этого года
+
Американские учёные представили сочетающую УЗИ и фотоакустику технологию 3D-сканирования тела
+
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
+
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
Обновление Windows 11 KB5074109 снижает производительность и стабильность игр на картах NVIDIA
+
YouTube-канал NJ Tech сравнил игровую производительность ПК на Ryzen 5 5600X с 16 и 32 ГБ ОЗУ DDR4
1
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
21
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
8
ТАСС: Российский математик нашел решение считавшейся нерешаемой почти два века задачи
1
Popular Mechanics сообщает об открытии меняющем представления о размножении хрящевых рыб
+
Маркетплейсы в РФ заставят применять единую комиссию для всех продавцов
1
РИА Новости: Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстрорастущих сервисов мира
15
Песков: переговоры делегаций России, США и Украины запланированы на 1 февраля в Абу-Даби
+
Boeing понесла убытки в размере $507 млн из-за проблем с самолётом-заправщиком KC-46 Pegasus
+
Ученые впервые подробно задокументировали Великую Монгольскую дорогу благодаря картам Гайходзу
+

Популярные статьи

Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
27
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
6
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
3
От Microsoft до Microslop — американская комедия на фоне пандемии ИИ
3
Апгрейд офисной связки до околоигровой
4
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети
1

Сейчас обсуждают

Doomcreeper
01:36
Это стандарт, сертификаты к этому стандарту получают бп
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
Bryant333
01:26
Тупые. Когда в космос полетите?
WCCFTech: Илон Маск подтвердил планы по созданию Tesla Terafab для выпуска рекордных объёмов чипов
zik3ak
00:35
Занюх. КГ/АМ.
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
salexa
00:16
алга JVC
Создатель Might and Magic будет консультировать студию Unfrozen при создании HoMM Olden Era
E. S.
23:58
Ну и как, совсем тормозная карта вышла, что-ли? Сравнения отсутствуют. То есть, надо лезть в инет и гуглить тесты за тестами, чтобы понять, насколько она медленная ... Или не сильно медленно?
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Roditch
23:38
Почему скорость 4266 у памяти? Это DDR5 или DDR4?
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
Владимир Иванов
23:32
Потому что предполагалось что это не конкретное устройство, а парк устройств от разных производителей на любой вкус цвет и кошелек. А оригинальная "машина" это просто должен был пример того как это ви...
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
Виталий Шило
23:12
24-ядерный AMD Bulldoser
Российская компания UMG изготовила опытный образец 24-тонного бульдозера
VRoman
23:02
IPC умноженное на частоту покажет реальную производительность ;-) А следующий важный показатель - это производительность поделённое на реальное потребление в нагрузке
Ядра Cougar Cove и Darkmont в процессорах Intel Panther Lake опережают ядра AMD Zen 5/5с по IPC
Buterbrodoff
23:02
Живите тыщу лет, товарищ Сталин, И пусть в тайге придется сдохнуть мне, Я верю, будет чугуна и стали На душу населения вполне.
В Башкортостане в 2028 году начнёт работать металлургический завод стоимостью 10 млрд рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter