Похоже, что немецкий канцлер попытался выдать желаемое за действительность. Современные реалии демонстрируют обратное.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа обрела "самоуважение", отстаивая глобальный мировой порядок, основанный на правилах. Также глава немецкого правительства призвал к укреплению НАТО в Европе и более тесному сотрудничеству с Соединёнными Штатами. Об этом сообщает Reuters.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Liesa Johannssen/REUTERS

В ходе своего выступления в бундестаге 29 января Мерц заявил, что Европа больше не будет боятся угроз введения пошлин после того, как президент США Дональд Трамп отказался от использования такого инструмента для установления контроля над Гренландией. Последняя находится под суверенитетом Дании, а она является членом НАТО.

В своей речи Мерц подчеркнул, как после противостояния с Трампом из-за Гренландии, глобальных торговых потрясений и почти четырехлетнего конфликта на Украине европейские лидеры "осмелели" в попытках продемонстрировать европейскую силу и ценности.

"В течение последних нескольких недель мы все яснее наблюдаем появление в мире великих держав. В мире дуют сильные ветры, и мы будем ощущать их последствия в обозримом будущем", – заявил Мерц законодателям.

Со слов немецкого канцлера, в последние несколько недель европейцы "смогли испытать радость самоуважения". При этом он добавил, что основанные на правилах действия и торговля продолжают существовать.

"Все больше стран мира признают, что нынешняя глобальная реорганизация также предоставляет возможности для всех участников, которые предпочитают правила произволу и видят больше преимуществ в свободной и справедливой торговле, чем в одностороннем преследовании исключительно собственных интересов", – сказал Мерц.

Заявление Мерца прозвучало спустя неделю после того, как напряжённость в отношениях с Трампом из-за Гренландии достигла своего пика, что могло грозить распадом блока НАТО, который лежит в основе безопасности Европы после окончания Второй мировой войны.

Reuters отмечает, что слова главы немецкого правительства тесно перекликаются с тем, что сказал президент Франции Эммануэль Макрон на Международном экономическом форуме в Давосе. Французский лидер заявил, что Европа "не поддастся давлению". На этом же мероприятии председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к новой форме европейской независимости.

"На прошлой неделе мы продемонстрировали, что в ЕС мы можем действовать быстро, когда это необходимо. Мы были едины в своем стремлении больше не поддаваться запугиванию угрозами введения тарифов", – сказал Мерц.

Учитывая заявление Фридриха Мерца, возникает вполне резонный вопрос, о каких новых "великих державах" он говорил? Уж не Германию с Францией он подразумевал? В таком случае немецкий канцлер явно попытался выдать желаемое за действительное. Обе страны находятся далеко не в самом лучшем состоянии. Это касается и экономики, и обороноспособности.

Что касается "самоуважения", которое по версии канцлера смогла обрести современная Европа, то он вообще о чём? Достаточно вспомнить отказ от дешёвого российского газа в пользу дорогого американского СПГ.