На необитаемом острове расположены метеостанция и аэродром, а также размещён небольшой контингент норвежских военных.

Министерство обороны Норвегии представило проект правил, касающихся возможного расширения полномочий военной полиции на отдаленном норвежском острове Ян-Майен в Арктике. Об этом сообщает Defense News.

Метеостанция на норвежском острове Ян-Майен. Фото: Heiko Junge/AFP via Getty Images

Предложение, которое открыто для обсуждения с "заинтересованными сторонами" до конца года, должно расширить географию действия существующего норвежского закона о военной полиции, включив в неё и этот остров. Согласно позиции норвежских властей, внесение изменений необходимо из-за сложившейся в стране "неопределённой" ситуации в области безопасности, а также перспективой увеличения военного присутствия Норвегии и её союзников в арктическом регионе.

Ян-Майен – это необитаемый вулканический остров в Северном Ледовитом океане, принадлежащий Норвегии. Он расположен примерно в 500 километрах от Гренландии. Остров является одновременно метеорологическим и военным форпостом страны. Там на ротационной основе размещён небольшой контингент норвежских военных. На острове есть небольшой аэродром Ян-Майенсфилд с грунтовой взлётно-посадочной полосой длиной 1500 метров. Полоса используется для периодических полётов военных самолётов с целью доставки персонала и грузов.

Согласно Закону о военной полиции, "на острове может быть создана и поддерживаться военная зона – командир базы, являющийся офицером Вооруженных Сил, также будет иметь право вмешиваться для поддержания безопасности и предотвращения или пресечения нарушений закона", – говорится в документе, представленном норвежскими властями.

Согласно данным Defense News, в начале текущего года Норвегия объявила о своих планах прокладки нового подводного оптоволоконного кабеля для передачи данных, связывающего материковую часть страны с островами Шпицберген и Ян-Майен.

Также отмечено, что в 2020 году прибытие на крошечный остров небольшой группы офицеров ВВС США вызвало недовольство МИД России. Американские военные осматривали аэродром для того, чтобы определить, может ли он принимать военно-транспортные самолёты C-130J Super Hercules. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали этот визит "тревожным" и частью усиления военной активности Норвегии, направленной против России и дестабилизирующей регион.

В настоящее время государства, имеющие выход в Арктику, где происходит потепление, стали рассматривать свои арктические районы как потенциальные точки роста напряжённости.

Согласно данным Defense News, в докладе Арктического института от ноября текущего года, говорится о том, что архипелаг Шпицберген, расположенный между материковой частью Норвегии и Северным полюсом, является уязвимым в случае потенциального военного конфликта с Россией. Однако РФ не является единственной "угрозой", выявленной скандинавскими странами. Некоторое время назад Дания в ежегодном докладе своей разведки впервые назвала Соединённые Штаты потенциальной угрозой своей национальной безопасности. Всё дело в том, что крупнейший остров планеты – Гренландия, находится под суверенитетом Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно выражал заинтересованность в установлении контроля над островом.