Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Литва соберёт 41 танк Leopard 2A8 в рамках нового соглашения с Германией
Немного о бронетанковых амбициях прибалтийской республики, которые косвенно свидетельствуют о подготовке восточного фланга НАТО к прямому военному противостоянию с Россией

Стало известно, что Литва соберёт 41 танк Leopard 2A8 (новейшая версия немецкого танка) в рамках нового соглашения с Германией. Об этом сообщает профильное, довольно известное на Западе, сетевое издание Army Recognition.

Основной боевой танк Leopard 2A8. Фото: KNDS Deutschland

Согласно опубликованным данным, 11 декабря 2025 года Литва завершила работу над соглашением о закупках и промышленном сотрудничестве с компанией KNDS Deutschland [немецкое подразделение германо-французского оборонного холдинга, прим.] по сборке до 41 танка Leopard 2A8 на местном предприятии, расположенном в Каунасе. Соглашение предусматривает "поставку техники, промышленную сборку, обучение персонала и долгосрочное техническое обслуживание". Постава танков для нужд литовской армии запланирована на конец 2030 года.

Решение властей Литвы объединяет закупку танков, промышленное сотрудничество, подготовку кадров и планирование технического обслуживания в единую структуру, призванную сократить сроки поставок и закрепить возможности поддержки бронетехники внутри страны. Подписантами соглашения стали  KNDS Deutschland и Rheinmetall Landsysteme с одной стороны и литовская государственная энергетическая группа EPSO-G с другой, в результате чего компания Lithuania Defense Services (LDS) стала ключевым субъектом, ответственным за реализацию проекта. При этом местная сборка, ремонт и техническая готовность техники рассматриваются как неотъемлемые компоненты, а не как последующие мероприятия.

Согласно данным Army Recognition, промышленная составляющая совместного проекта предусматривает строительство сборочного производства танков Leopard 2A8 на территории Каунасской свободной экономической зоны, где компания Lithuania Defense Services будет выступать в качестве субподрядчика по контракту с KNDS Deutschland. Запланировано, что на новом предприятии будет собрано до 41 единицы танков Leopard 2A8, что позволит ускорить поставки для нужд литовской армии, а также создать производственную и ремонтную базу.

Помимо сборки боевой техники, отдельное соглашение предусматривает обучение квалифицированного персонала для выполнения производственных и ремонтных работ, а также предоставление материально-технической поддержки в течение пяти лет после поставки первого Leopard 2A8. Компания Lithuania Defense Services отвечает не только за сборку танков, но и за долгосрочное техническое обслуживание, ремонт и техническую готовность парка танков Leopard 2A8 и другой техники армии Литвы. Предполагается, что со временем новая промышленная база сможет обеспечивать техническую поддержку немецкой бронетанковой бригады, развёрнутой на территории прибалтийской республики, и, возможно, дополнительных парков бронетехники.

В мае 2024 года Литва присоединилась к соглашению о совместных закупках Leopard 2A8 вместе с Германией, Чехией и Нидерландами, выразив намерение приобрести новейшие боевые машины, а также учебные танки для подготовки механиков-водителей, машины боевой поддержки [инженерную технику на аналогичной базе, прим.] и тренажеры для подготовки экипажей. В декабре 2024 года был подписан соответствующий контракт на поставку основных боевых танков. Первоначальные сроки поставки техники были запланированы на период с 2029 по 2034 годы. Обновленное соглашение, включающее промышленное сотрудничество и сборку на территории Литвы, пересматривает этот график таким образом, что все танки для армии прибалтийской страны должны быть поставлены к концу 2030 года. Согласно согласованному плану, первый Leopard 2A8, собранный на территории Литвы должен быть передан заказчику в начале 2028 года.

#новости #армия #оружие #нато #танки #бронетехника #литва #прибалтика #leopard 2a8 #knds
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Красноярском крае появится единственное в России производство смол для изготовления шин
+
В России разработан самый тяжёлый автогрейдер в истории отечественного машиностроения
1
JayzTwoCents: Intel LGA 1700 на DDR4 — оптимальный вариант для сборки ПК из-за роста цен на DDR5
7
Вертолёт «Ансат-М» с российскими двигателями ВК-650В совершил уже 10 испытательных полётов
+
В Ставрополе появятся аквапарк, отель и спорткомплекс за 5,6 млрд рублей
+
Автономный подводный робот «Argo» 8 месяцев собирал данные из-под ледяных шельфов Антарктиды
+
«Игромания» открыла предзаказы на первый печатный номер своего возрожденного журнала
6
ASUS представила игровой монитор ROG Strix 5K XG27JCG с режимами 5K 180 Гц и 1440p 330 Гц
+
Microsoft пообещала кардинально ускорить работу Windows 11 в играх за счёт масштабных обновлений
+
Компания «Ростсельмаш» представила новый трактор «Ростсельмаш 3580» с 580-сильным двигателем и АКПП
+
Амазония может превратиться в «гипертропики» — не имеющий современных аналогов климат
1
В России создали самый тяжёлый автогрейдер в истории страны массой 35 тонн
3
«Москвич 5» поступил в продажу без малейшего анонса
+
В Узбекистане запретили покупать алкоголь с сигаретами и квартиры за наличные
1
Разработчик приобрёл систему на базе Nvidia GH200 с 960 ГБ ОЗУ за десятую часть её реальной цены
3
Science Advances: заселение древнего континента Сахул произошло около 60 000 лет назад
+
Hardware Unboxed протестировали новый пакет технологий AMD FSR Redstone
1
Телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал самую раннюю сверхновую во Вселенной возрастом 730 млн лет
+
Планетолог из НАСА Марк Мэтни предложил новое научное объяснение Вифлеемской звезды
2
Китай поднял в воздух первый в мире 16-тонный БПЛА с возможностью в запускать в полёте рои дронов
+

Популярные статьи

Д-30Ф6 – история уникального двигателя, завоевавшего небо
14
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
17
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
175
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
39
Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»
+
Доверие в голосовых чатах Telegram может быть опасным
1
Юбилей Total War обернулся фейерверком анонсов — от Medieval III до Warhammer 40k
1

Сейчас обсуждают

Den Fed
01:30
не могут ...
B-52 ВВС США совершил перелет на авиабазу Эдвардс для летных испытаний после установки новой РЛС
Roditch
01:22
Колодки не бегают 300-400 тысяч.
КАМАЗ открыл сборочную линию по производству тормозных механизмов
KuziakaP
00:49
Фейспалм.
Поговорить с Гигачатом на свежем воздухе можно в московском парке «Музеон»
Evgeny Chezarin
00:44
Вульвич отжигает со своей новой любовницей. Прошлая походу кинула, т.к. не стала терпеть 3050 с паршивыми pci-e 8x и офисным i3-12100.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Remarc
00:27
рука-лицо зачем вы тут строчите комменты? добавляйте его в черный список и все
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
grazer08
00:25
Чтобы они там не придумывали - это всё равно воровство ☝️
Евросоюз намерен на неопределённый срок заморозить активы России для предоставления кредита Украине
prick
00:17
Ты дебил?
AMD Ryzen 7 9850X3D на 5% быстрее, чем Ryzen 7 9800X3D в тесте PassMark
Михаил Barash Андреев
23:55
>Интересно кто это сказал Ну как кто. Опытные водители. :D Разогнать 20-тонную фуру несложно, а остановить - уже проблема.
КАМАЗ открыл сборочную линию по производству тормозных механизмов
VRoman
23:36
"Опытные водители все как один скажут, что самое главное — это не разогнать автомобиль за определённое время, а максимально быстро при необходимости его остановить" Интересно кто это сказал. Для меня ...
КАМАЗ открыл сборочную линию по производству тормозных механизмов
Терминатор
23:30
HALF-LIFE 2 RTX записал в 60 кадров как просили. почти 2 мин вес 709 мб. Игра не поддерживает HDR. https://disk.yandex.ru/d/Lzv7-C4y82m0-Q
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter