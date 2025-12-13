Немного о бронетанковых амбициях прибалтийской республики, которые косвенно свидетельствуют о подготовке восточного фланга НАТО к прямому военному противостоянию с Россией

Стало известно, что Литва соберёт 41 танк Leopard 2A8 (новейшая версия немецкого танка) в рамках нового соглашения с Германией. Об этом сообщает профильное, довольно известное на Западе, сетевое издание Army Recognition.

Основной боевой танк Leopard 2A8. Фото: KNDS Deutschland

Согласно опубликованным данным, 11 декабря 2025 года Литва завершила работу над соглашением о закупках и промышленном сотрудничестве с компанией KNDS Deutschland [немецкое подразделение германо-французского оборонного холдинга, прим.] по сборке до 41 танка Leopard 2A8 на местном предприятии, расположенном в Каунасе. Соглашение предусматривает "поставку техники, промышленную сборку, обучение персонала и долгосрочное техническое обслуживание". Постава танков для нужд литовской армии запланирована на конец 2030 года.

Решение властей Литвы объединяет закупку танков, промышленное сотрудничество, подготовку кадров и планирование технического обслуживания в единую структуру, призванную сократить сроки поставок и закрепить возможности поддержки бронетехники внутри страны. Подписантами соглашения стали KNDS Deutschland и Rheinmetall Landsysteme с одной стороны и литовская государственная энергетическая группа EPSO-G с другой, в результате чего компания Lithuania Defense Services (LDS) стала ключевым субъектом, ответственным за реализацию проекта. При этом местная сборка, ремонт и техническая готовность техники рассматриваются как неотъемлемые компоненты, а не как последующие мероприятия.

Согласно данным Army Recognition, промышленная составляющая совместного проекта предусматривает строительство сборочного производства танков Leopard 2A8 на территории Каунасской свободной экономической зоны, где компания Lithuania Defense Services будет выступать в качестве субподрядчика по контракту с KNDS Deutschland. Запланировано, что на новом предприятии будет собрано до 41 единицы танков Leopard 2A8, что позволит ускорить поставки для нужд литовской армии, а также создать производственную и ремонтную базу.

Помимо сборки боевой техники, отдельное соглашение предусматривает обучение квалифицированного персонала для выполнения производственных и ремонтных работ, а также предоставление материально-технической поддержки в течение пяти лет после поставки первого Leopard 2A8. Компания Lithuania Defense Services отвечает не только за сборку танков, но и за долгосрочное техническое обслуживание, ремонт и техническую готовность парка танков Leopard 2A8 и другой техники армии Литвы. Предполагается, что со временем новая промышленная база сможет обеспечивать техническую поддержку немецкой бронетанковой бригады, развёрнутой на территории прибалтийской республики, и, возможно, дополнительных парков бронетехники.

В мае 2024 года Литва присоединилась к соглашению о совместных закупках Leopard 2A8 вместе с Германией, Чехией и Нидерландами, выразив намерение приобрести новейшие боевые машины, а также учебные танки для подготовки механиков-водителей, машины боевой поддержки [инженерную технику на аналогичной базе, прим.] и тренажеры для подготовки экипажей. В декабре 2024 года был подписан соответствующий контракт на поставку основных боевых танков. Первоначальные сроки поставки техники были запланированы на период с 2029 по 2034 годы. Обновленное соглашение, включающее промышленное сотрудничество и сборку на территории Литвы, пересматривает этот график таким образом, что все танки для армии прибалтийской страны должны быть поставлены к концу 2030 года. Согласно согласованному плану, первый Leopard 2A8, собранный на территории Литвы должен быть передан заказчику в начале 2028 года.