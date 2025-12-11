Со слов главы МИД РФ, все недоразумения в коммуникациях с Вашингтоном устранены.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все "недоразумения" с Соединёнными Штатами по поводу урегулирования конфликта на Украине были разрешены после недавней встречи президента РФ Владимира Путина и американского специального посланника Стива Уиткоффа. Об этом сообщает Reuters.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: ТАСС

Как пишет агентство, Москва назвала встречу с Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, "конструктивной", хотя никаких существенных прорывов в урегулировании украинского кризиса достигнуто не было.

Однако 11 сентября Сергей Лавров заявил, что прошедшие переговоры подтвердили взаимные договорённости между Путиным и Трампом, достигнутые в ходе августовского саммита на Аляске.

"Сейчас, в ходе наших переговоров с американцами по украинскому вопросу, я лично считаю, что все недоразумения и ошибки в коммуникации устранены", – цитирует Reuters Лаврова.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва хочет, чтобы был согласован пакет документов, который станет основой для долгосрочного и устойчивого мира на Украине с гарантиями безопасности для всех сторон. Лавров отметил, что российская сторона передала американским коллегам дополнительные предложения относительно коллективных гарантий безопасности. С его слов, Россия понимает, что при обсуждении этих гарантий нельзя ограничиваться только Украиной.

Кроме того, глава МИД России снова напомнил, что Москва не примет вступления Украины в НАТО и требует защиты для русскоязычного населения этой страны.

Информация, приведённая агентством Reuters соответствует тому, что сказал глава МИД России в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования украинского кризиса. Соответственно, можно сделать вывод о том, что определённые договорённости между Москвой и Вашингтоном всё же имеются. И судьба Украины будет решаться без мнения Киева, от легитимных представителей последнего потребуется поставить только подписи. Единственной и весьма серьёзной проблемой по-прежнему остаются страны Европы, которые так и не отказались от навязчивой идеи о нанесении России "стратегического поражения". Вероятно, в данном случае проблема в замороженных активах РФ, на которые в европейских столицах давно "положили глаз".