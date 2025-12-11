Между тем, Евросоюз не оставляет попыток "поделить" российские активы

Западные политики давно носятся с идей об использовании суверенных активов России, замороженных на счетах иностранных финансовых организаций с февраля 2022 года. Одна из последних идей заключается в предоставлении Украине так называемого "репарационного кредита" от Евросоюза, который Киев должен якобы выплатить после завершения конфликта и получения компенсации, которую он якобы должен впоследствии получить от Москвы. При этом большая часть замороженных активов России хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Соответственно, изъятие российских средств может привести к краху финансовой системы Бельгии, впрочем, как и всей Европы. И это бельгийские власти прекрасно осознают.

Фото: © EPA/ PATRICK SEEGER

Угроза ответных мер со стороны Кремля вынуждает Бельгию требовать дополнительных средств для защиты системы Euroclear, пишет западное издание Politico. Согласно документам, попавшим в распоряжение издания, власти Бельгии требуют от Евросоюза предоставить дополнительный финансовый резерв, необходимый для "защиты" от ответных мер Кремля в связи с предоставлением Украине кредита на 210 миллиардов евро за счёт замороженных активов РФ.

Создание денежного буфера является частью ряда изменений, которые бельгийское правительство хочет внести в предложение Европейской комиссии. По данным Politico, финансирование предполагаемого кредита для Киева будет осуществляться за счёт 185 миллиардов евро активов России, хранящихся в бельгийском государственном депозитарии Euroclear. Оставшиеся 25 миллиардов евро должны быть взяты из других российских активов (преимущественно из активов частных лиц), размещённых на банковских счетах по всему Евросоюзу, в основном во Франции.

Новое требование властей Бельгии призвано предоставить депозитарию Euroclear дополнительные финансовые ресурсы для "противодействия" ответным мерам со стороны России. Как сообщает Politico, такой денежный резерв должен быть предоставлен в дополнение к финансовым гарантиям, которые страны Евросоюза предоставят в рамках кредита в размере 210 миллиардов евро, чтобы защитить Бельгию от необходимости возвращать всю сумму, если Москва потребует возврата средств. В своем списке поправок к решению Еврокомисии бельгийская сторона даже предложила увеличить гарантии для покрытия потенциальных юридических споров и урегулирований. Отмечено, что против этой идеи выступают многие правительства стран Европы.

Бельгия выдвинула свои требования на фоне подготовки лидеров ЕС в Брюсселе 18 декабря, в ходе которого они попытаются обеспечить дальнейшее финансирование Украины. В нынешней ситуации собственные средства Киева будут исчерпаны к апрелю 2026 года. Politico отмечает, что невозможность использовать российские активы приведёт к тому, что страны Европы использовать собственные средства для поддержания Украины "на плаву". Однако экономные государства объединения на политическом уровне выступают против перекладывания бремени на налогоплательщиков ЕС.

Бельгия остается главной страной, отказывающейся финансировать Украину за счет российских активов, опасаясь, что ей придется вернуть всю сумму, если Москве удастся отозвать свои деньги. По данным Politico, Бельгия обратилась к Евросоюзу с просьбой выделить "неопределённую" сумму денег для защиты депозитария Euroclear от риска ответных мер со стороны России. В заявлении говорится, что эта система защиты будет учитывать "увеличение расходов, которые может понести Euroclear (например, судебные издержки на защиту от ответных мер)", и компенсировать потерянные доходы.

Согласно требованиям Бельгии, дополнительный резерв должен быть профинансирован за счёт сверхприбыли, которую депозитарий получает в виде процентов по депозитному счету в Европейском центральном банке, где в настоящее время находятся деньги России, попавшие под санкции. В 2024 году такие поступления составили 4 миллиарда евро.