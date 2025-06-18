Планируется увеличение объёмов выпуска до 20 самолётов в год, а в перспективе и до 30 машин.

Генеральный директор консорциума Eurofighter Typhoon Хорхе Дегенхардт на Парижском авиасалоне заявил, что объём производства истребителей Eurofighter Typhoon будет увеличен с нынешних 12 до 20 самолётов в год, с потенциалом до 30 машин в зависимости от динамики продаж.

Дегенхардт назвал причиной запланированного увеличения производства "полное безумие" нынешней геополитической ситуации. Об этом сообщает Army Recognition.

Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии. Фото: Стефан Петерсен / Люфтваффе.

Решение об увеличении количества выпускаемых самолётов было принято в ожидании как подтвержденных новых заказов, так и прогнозируемых зарубежных продаж с целью согласования мощностей производства с растущим спросом. Заявление генерального директора консорциума отражает скоординированную стратегию корректировки уровней производства в ответ на требования как стран-партнеров, так и международных интересов, и подтверждает изменение темпа по сравнению с предыдущими годами, когда производство снижалось.

Исторически производство Eurofighter достигло пика около 2010 года во время выполнения поставок истребителей в версии Tranche 2. Уровни выпуска тогда достигли примерно 60 самолётов в год. После выполнения первоначальных заказов Великобритании, Германии, Италии и Испании темпы производства постепенно снижались и составили около 14 самолётов ежегодно к 2023–2024 годам. Спад соответствовал завершению поставок истребителей в версии Tranche 3 и относительному затишью на рынке. Однако недавняя серия контрактов, заключенная с основными странами консорциума, способствовала частичному восстановлению объёмов производства, подтянув темпы примерно до 20 самолётов в год. Производственные линии компаний Airbus, BAE Systems и Leonardo нарастили темпы в соответствии с недавно подписанным соглашениями. Заявленная цель состоит в том, чтобы увеличить производство истребителей Eurofighter Typhoon до 30 единиц в год, если позволят рыночные условия.

В ноябре 2020 года Германия разместила заказ на 38 самолётов Eurofighter Typhoon Tranche 4 рамках программы Quadriga на сумму 5,4 миллиарда евро. А в июне 2024 года официальный Берлин подтвердил дополнительный заказ на 20 машин, тем самым обеспечив свои производственные мощности работой до 2032 года. Испания подписала заказы на 45 дополнительных истребителей Typhoon в рамках этапов Halcón I (июнь 2022 года) и Halcón II (сентябрь 2023 года). Поставка самолётов запланирована на периоды с 2026 по 2035 годы. Суммарная стоимость испанских контрактов составляет около 6,5 миллиарда евро. Италия в декабре 2024 года заказала 24 истребителя, присоединившись к заказу Испании.

Великобритания хоть и не заключала с 2009 года контрактов для обеспечения нужд собственных ВВС, по-прежнему участвует в экспортных проектах, связанных с Eurofighter Typhoon. Только три недавних национальных контракта составляют 127 самолётов, что позволяет поддерживать базовый уровень производства в 20 истребителей ежегодно по крайней мере до начала 2030-х годов. Кроме того, есть ещё Катар, который является клиентом консорциума с текущими поставками. Согласно некоторым сообщениям, эта страна может дополнительно заказать ещё 12 истребителей Eurofighter Typhoon.

Компания Eurofighter GmbH оценивает свой портфель экспортных заказов в 150-200 самолётов в период с 2023 по 2025 год. В отчёте PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованном в апреле 2024 года, излагается сценарий с продажами 287 новых самолётов, из которых 74 истребителя будут поставлены странам консорциума, а 213 машин – иностранным заказчикам.

Экспортные перспективы включают Саудовскую Аравию, которая изучает возможность приобретения до 60 дополнительных самолётов, а также новые заявки, поданные в Австрию, Польшу, Грецию и Португалию. В 2024 году Турция выразила официальную заинтересованность в приобретении 40 самолётов Typhoon, на что было получено предварительное разрешение. Однако власти Германии воспользовалось своим правом вето в апреле 2025 года, остановив предлагаемую продажу из-за политических опасений, связанных с внутренними событиями в Анкаре и двусторонней напряженностью между странами. Это вето приостановило рассмотрение возможной покупки самолётов Турцией. По этому будущие решения данного вопроса будут зависеть от изменений в политике Германии или международных дипломатических условий.

Помимо увеличения производства консорциум Eurofighter и власти стран-партнёров поддерживают промышленную и технологическую преемственность в преддверии старта Глобальной программы боевых самолетов (GCAP), проекта истребителя шестого поколения, возглавляемого Соединенным Королевством, Италией и Японией. Для поддержания необходимых навыков и инфраструктуры во время этого перехода Великобритания уже выделила 204,6 миллиона фунтов стерлингов на разработку и серийное производство радара ECRS Mk2, интеграция которого в истребители Typhoon, как ожидается, начнется в 2028 году. Эти инвестиции призваны обеспечить непрерывную промышленную деятельность до тех пор, пока GCAP не будет принят на вооружение в 2035 году.

Консорциум Eurofighter управляет несколькими линиями окончательной сборки в четырёх странах-партнерах: Уортон в Великобритании, Манчинг в Германии, Турин в Италии и Хетафе в Испании. Чтобы обеспечить прогнозируемое увеличение выпуска с 20 до 30 самолетов в год, эти линии потребуют синхронизированной корректировки мощностей по всем цепочкам поставок компонентов и подсистем.