Заявлено, что самолёт был сбит в районе города Тебриз на северо-западе страны.

Истребитель F-35 ВВС Израиля. Фото: © AP Photo/ Tsafrir Abayov

17 июня иранская сторона заявила об очередном, четвёртом по счёту, сбитом истребителе F-35 ВВС Израиля. Согласно заявленной информации, самолёт был сбит над городом Тебриз на северо-западе страны. Сбитие приписано средствам ПВО Ирана. Об этом пишет профильный ресурс Military Watch Magazine (MWM).

Издание отмечает, что ранее заявлялось о двух сбитых 13-14 июня самолётах F-35, причём женщина-пилот одного из них была задержана. Затем последовала информация о ещё одном сбитом истребителе аналогичного типа, также 14 июня.

MWM отмечает, что пока остается неясным, какая система ПВО была причастна к сбитию четвёртого истребителя F-35, хотя источники в иранском правительстве, предоставляющие подробности первых трёх успешных перехватов, сообщили, что в первых трёх случаях были задействованы системы Bavar 373 [иранский аналог C-300, прим.].

Последняя модификация Bavar-373, представленная в апреле 2024 года, имеет увеличенную до 300 километров дальность поражения и, по данным некоторых иранских источников, использует несколько объединенных в сеть радаров, работающих во взаимодополняющих диапазонах волн, для достижения большей дальности обнаружения малозаметных воздушных целей. Всё по аналогии с российским зенитно-ракетным комплексом С-400 «Триумф».

Город Тебриз расположен более чем в 150 километрах в глубине территории Ирана (речь об удалении от государственной границы), что является свидетельством того, что ВВС Израиля используют самолёты F-35I для операций глубокого проникновения, в то время как устаревшие истребители F-15 и F-16 осуществляют пуски крылатых ракет с безопасного расстояния. Хотя операции проникновения представляют серьёзный риск для истребителей F-35I, они позволяют сбрасывать на цели бомбы большого диаметра, оснащённые проникающими боеголовками. Это позволяет поражать хорошо укреплённые позиции, которые проблематично уничтожить ударами крылатых ракет.

MWM сообщает, что малая радиолокационная заметность F-35, мощный комплекс радиоэлектронной борьбы и способность осуществлять электронную разведку делают этот самолёт особенно хорошо подходящим для полётов в сильно защищенное воздушное пространство. Широкое использование F-35 для таких миссий израильскими ВВС делает потерю всего четырёх истребителей «относительно консервативной», если учесть передовые возможности иранской ПВО.

Израиль заказал F-35 четырьмя отдельными партиями, причем первый заказ был размещен в октябре 2010 года, а первые поставки начались в 2016 году. Хотя Израилю не было разрешено вносить существенные изменения в авионику истребителя, ему было позволено интегрировать в самолёт местные подсистемы, а именно средства радиоэлектронной борьбы. MWM видит проблему успешного перехвата израильских истребителей F-35I в возможностях средств противодействия РЭБ самолётов данного типа, которыми располагает Иран. Тегеран ранее заказал ряд активов, оптимизированных для обнаружения малозаметных самолётов пятого поколения. Среди них приобретённая ещё в 2019 году радиолокационная система «Резонанс-НЭ».