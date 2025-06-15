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crazycat21
Пентагон хочет вдвое сократить закупки истребителей F-35A для ВВС США в 2026 году
Предполагается закупка только 24 самолётов за 4 миллиарда долларов.

Истребитель F-34A. Источник фото: military.com

В соответствии с проектом оборонного бюджета Белого дома, ВВС США сократят закупку самолётов F-35A в 2026 финансовом году примерно вдвое. Об этом сообщает Defense Post.

Обычно Военно-воздушные ежегодно приобретают около четырёх десятков истребителей F-35, а в некоторые годы закупки превышают 60 единиц. Однако бюджетный документ, полученный изданием, показывает, что в следующем году ВВС закупят только 24 истребителя F-35 на сумму около 4 миллиардов долларов. При этом в 2025 году планируется закупить 44 самолёта общей стоимостью 4,8 миллиарда долларов, а в 2024 году был приобретён 51 истребитель F-35 за 5,5 миллиарда долларов.

И хотя количество самолётов, которые ВВС планирует приобрести в 2026 году на 45% меньше целевого показателя текущего года, экономия будет значительно отставать. Стоимость закупок F-35 в 2026 году снизится менее чем на 18% по сравнению со стоимостью 2025 года, что говорит о том, что экономия за счет масштаба пострадает от сокращения закупок.

Defense News отмечает, что замедленное появление бюджетных документов и планов расходов президентской администрации является довольно необычным. Традиционно предлагаемые бюджеты на предстоящий финансовый год часто официально публикуются весной и сопровождаются брифингами, на которых разъясняются  планы расходов. Однако администрация президента Дональда Трампа не представила полный проект бюджета на 2026 финансовый год, хотя и обнародовала общие контуры планов расходов.

Подкомитет по обороне Палаты представителей представил собственную версию законопроекта о расходах Министерства обороны, которая больше похожа на типичный план закупок F-35. Законопроект предусматривает выделение 4,5 миллиарда долларов для ВВС на приобретение 42 единиц истребителей F-35A, а также ещё 1,9 миллиарда Корпусу морской пехоты на покупку 13 самолётов F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Ещё 2 миллиарда заложены для ВМС и Корпуса морской пехоты на палубные истребители F-35C.

Несмотря на то, что в последние годы сами американские ВВС стремились сократить закупки F-35A, в первую очередь из-за недовольства темпами модернизации, такое радикальное сокращение, предложенное администрацией, может стать "сюрпризом". Высшее руководство ВВС неоднократно подчеркивало, что F-35А является центральным элементом их истребительного флота. Некоторые называли его "квотербеком" [нападающий, ключевой игрок в атаке, футб.], который использует передовые возможности обмена данными для связывания воедино нескольких активов. Всё дело в том, что истребительный флот ВВС США стремительно стареет, возрастные F-15 и F-16 снимаются с вооружения. Руководители ВВС часто заявляли, что службе необходимо закупать не менее 72 истребителей в год, чтобы модернизировать авиационный парк и снизить его средний возраст.

Закупка 24 истребителей F-35A и 21 истребителя F-15EX, также заложенных в бюджетный план Пентагона, не соответствует целям ВВС на 2026 год.

Даг Бирки, исполнительный директор Института аэрокосмических исследований Митчелла, считает, что Пентагон, вероятно, рассматривает возможность столь радикальных сокращений из-за растущих расходов, которые истощают его бюджет, но он ожидает, что Конгресс в конечном итоге вернет темпы закупок F-35 к норме.

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