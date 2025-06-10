За его основу взят коммерчески доступный аппарат, доработанный под нужды военных.

Фото: DSTLЛаборатория оборонной науки и технологий министерства обороны Великобритании (DSTL) испытала новейшего подводного робота, предназначенного для защиты критически важной подводной инфраструктуры страны. Об этом сообщают профильные ресурсы.

Коммерчески доступный дистанционно управляемый аппарат способен обнаруживать, обезвреживать и устранять угрозы, представляющие опасность для подводных кабелей, трубопроводов и других стратегических подводных объектов. В частности, он может обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы, которые представляют опасность для судов и водолазов, реагирующих на угрозы саботажа.

DSTL доработала подводный беспилотник, интегрировав в него передовые системы, повышающие способность обнаруживать угрозы и выставлять заряды для их последующей нейтрализации.

«Эта технология станет ценным инструментом для обеспечения безопасности наших вооруженных сил, а также обеспечит населению выгодное соотношение цены и качества», – отметил инженер-взрывотехник DSTL.

Для проверки эффективности и «устойчивости» дрона испытания проводились в четырёх различных районах.

Робот оснащён сложными датчиками, инструментами и камерами, которые дают операторам возможность безопасно, эффективно и результативно бороться с подводными опасностями. Аппарат может работать на больших глубинах, недоступных водолазам. Он может запускаться как с борта корабля, так и с берега, а также передавать операторам потоковое видео и данные гидролокатора. Прочная конструкция устройства позволяет выдерживать взрывы и использовать его многократно.

После официального принятия на вооружение беспилотник будет работать вместе с другими подводными роботизированными платформами, сканируя морское дно на предмет потенциальных опасностей.