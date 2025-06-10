Лаборатория оборонной науки и технологий министерства обороны Великобритании (DSTL) испытала новейшего подводного робота, предназначенного для защиты критически важной подводной инфраструктуры страны. Об этом сообщают профильные ресурсы.
Коммерчески доступный дистанционно управляемый аппарат способен обнаруживать, обезвреживать и устранять угрозы, представляющие опасность для подводных кабелей, трубопроводов и других стратегических подводных объектов. В частности, он может обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы, которые представляют опасность для судов и водолазов, реагирующих на угрозы саботажа.
DSTL доработала подводный беспилотник, интегрировав в него передовые системы, повышающие способность обнаруживать угрозы и выставлять заряды для их последующей нейтрализации.
«Эта технология станет ценным инструментом для обеспечения безопасности наших вооруженных сил, а также обеспечит населению выгодное соотношение цены и качества», – отметил инженер-взрывотехник DSTL.
Для проверки эффективности и «устойчивости» дрона испытания проводились в четырёх различных районах.
Робот оснащён сложными датчиками, инструментами и камерами, которые дают операторам возможность безопасно, эффективно и результативно бороться с подводными опасностями. Аппарат может работать на больших глубинах, недоступных водолазам. Он может запускаться как с борта корабля, так и с берега, а также передавать операторам потоковое видео и данные гидролокатора. Прочная конструкция устройства позволяет выдерживать взрывы и использовать его многократно.
После официального принятия на вооружение беспилотник будет работать вместе с другими подводными роботизированными платформами, сканируя морское дно на предмет потенциальных опасностей.