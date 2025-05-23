Боевая машина предназначена для замены БТР-70, БТР-80, БМП-1 и БМП-2 советского производства.

Бронетранспортер Volat V2. Фото: Volat Defence

Вооружённые силы Республики Беларусь официально приняли на вооружение первый бронетранспортёр отечественного производства Volat V2 (бел. Волат – могучий человек, великан). Об этом сообщает Defense Post. Заявлено, что внедрение на вооружение собственных разработок проводится с целью уменьшения зависимости от российских систем.

БТР Volat V2, выпускающийся Минским заводом колёсных тягачей (МЗКТ), представляет собой бронированную боевую машину с колёсной формулой 8×8, предназначенную для перевозки личного состава и оказания огневой поддержки во время десантных операций и специальных миссий.

Боевая машина, получившая обозначение МЗКТ-690003-021, предназначена для замены БТР-70, БТР-80, БМП-1 и БМП-2 советского производства, стоящих на вооружении армии Беларуси. Новый бронетранспортёр недавно завершил государственные испытания и теперь демонстрируется на оборонной выставке MILEX-2025, проходящей в Минске с 21 по 24 мая.

Боевая масса Volat V2 составляет 24,5 тонны. БТР обладает повышенной огневой мощью, живучестью и мобильностью. Машина оснащена боевым модулем "Адунок-БМ30.2" с 30-мм автоматической пушкой, пулемётом калибра 7,62-мм, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами "Конкурс" и шестью установками для отстрела дымовых гранат.

Экипаж бронетранспортёра состоит из трёх человек: командира, механика-водителя и наводчика-оператора. Десант – восемь человек.

Броня боевой машины обеспечивает защиту экипажа и десанта от огня стрелкового оружия, осколков снарядов, а также от подрывов мин и самодельных взрывных устройств. Кроме того, V2 Volat оснащён автоматическим огнетушителем, системой удаления дыма, фильтровентиляционной установкой, системой откачки воды, камерами видеонаблюдения и лебёдкой для самовытаскивания.

Бронетранспортёр получил независимую гидропневматическую подвеску, автоматическую коробку передач и дизельный двигатель мощностью 550 л.с. Максимальная скорость машины при движении по дорогам с твёрдым покрытием составляет 110 км/ч, скорость движения на плаву – 10 км/ч.