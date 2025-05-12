В производстве находятся новые партии таких самолётов, а также Cу-34 и Су-57.

Скриншот видео ОАК

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала ВКС России очередную партию многофункциональных сверхманёвренных истребителей Су-35С. Соответствующую информацию в своём телеграм-канале опубликовала пресс-служба «Ростеха».

Как следует из сообщения, новые самолёты успешно завершили заводские испытания, были проверены в различных рабочих режимах и уже совершили перелёт к месту базирования. Военные лётчики, принимая новые машины, выразили искреннюю благодарность конструкторам и трудовым коллективам, создающим современную авиационную технику. К сожалению, в сообщении не упоминается точное количество переданных в войска истребителей, что вполне объяснимо в условиях современной реальности.

В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что в настоящее время на производстве находятся новые партии истребителей Су-35С, фронтовых бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых малозаметных истребителей Су-57 пятого поколения.

Су-35С — это многофункциональный истребитель, который способен обеспечить превосходство в воздухе. Он может поражать наземные и морские цели, находящиеся на воде, в любое время суток и в различных погодных условиях, а также на значительном удалении от базы.

Многофункциональный истребитель Су-35С поколения 4++ (Flanker-Е+ по классификации НАТО) совершил свой первый полёт в 2008 году. С 2014 года машина принята на вооружение. Выпускается серийно. В настоящее время Су-35С является самым воюющим и самым результативным истребителем четвёртого поколения в мире.

Максимальная скорость полёта на высоте – 2500 км/ч, максимальная скорость полёта в бесфорсажном режиме – 1300 км/ч, максимальная дальность полёта без ПТБ – 3600 километров (с двумя ПТБ – 4500 километров), практический потолок – 20000 метров, максимальная масса боевой нагрузки – 8000 килограммов.