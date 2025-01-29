Инцидент произошёл во время выполнения учебно-тренировочного полёта.

Истребитель F-35A. Фото: Lockheed Martin

Американские военно-воздушные силы продолжают терять свои самые современные и очень дорогие истребители пятого поколения F-35A. Инцидент произошёл 28 января на авиационной базе Эйлсон ВВС США. Об этом сообщает Associated Press.

Как заявил командир 354-го истребительного авиационного крыла [американский аналог авиаполка, прим.] полковник Пол Таунсенд, в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полёта у самолёта произошёл «полётный сбой». Истребитель разбился во время захода на посадку.

По словам командира авиакрыла, лётчик, пилотировавший злосчастный F-35, сообщил о неполадках ещё до крушения. В ходе инцидента ему пришлось катапультироваться. Сейчас пилот находится в стабильном состоянии и проходит обследование в госпитале.

В заявлении ВВС США говорится о том, что истребителю F-35 «был нанесён значительный ущерб». В данном случае совсем непонятна формулировка американских военных, поскольку самолёт, упавший плашмя с достаточно приличной высоты, превратился в груду обгоревших обломков.

Скриншоты видео падения F-35A на Аляске. Источник: соцсети

Полковник Таунсенд в своём заявлении сказал, что ВВС проведут «тщательное расследование в надежде свести к минимуму вероятность повторения подобных инцидентов».

База американских Военно-воздушных сил Эйлсон находится в 40 километрах к югу от города Фэрбанкс в центральной части Аляски. В 2016 году этот аэродром был выбран в качестве места базирования 54 истребителей F-35A. Но для этого пришлось расширить базу. На модернизацию было потрачено более 500 миллионов долларов. В результате были построены 36 новых служебных зданий и десятки жилых домов для размещения 3500 военнослужащих и членов их семей.

Кстати, все самолёты F-35A 354-е авиакрыло получило в течение всего двух лет – с апреля 2020 года по апрель 2022 года. Столь высокий темп поставки связан с тем, что подразделение получило высокий приоритет из-за своего стратегического положения аэродрома, которое позволяет проецировать силу как в Арктическом регионе, так и в Северо-Восточной Азии.

Согласно данным открытых источников, с того момента как истребитель F-35 поступил на вооружение почти два десятилетия назад, с самолётами данного типа [различных модификаций, прим.] произошла 31 авария.

В мае 2024 года после дозаправки в Нью-Мексико разбился F-35, совершавший перелёт из Техаса на авиабазу Эдвардс, штат Калифорния. Лётчик получил серьёзные травмы.

А в сентябре 2023 года в Южной Каролине истребитель F-35B Корпуса морской пехоты ещё 11 минут находился в воздухе благодаря автоматике после катапультирования лётчика. Затем истребитель упал в сельской местности. В ходе расследования инцидента было установлено, что пилот катапультировался без необходимости.