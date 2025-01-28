Комплекс предназначен для перехвата воздушных целей на дальности до 30 километров и высоте до 20 тысяч метров.

Система ПВО 9-Dey. Скриншот видео телевидения Ирана

За последние годы Иран достиг существенного прогресса в проектировании и производстве систем ПВО различных типов. 24 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) продемонстрировал свою растущую военную самодостаточность в ходе масштабных учений в Персидском заливе. Среди особо значимых моментов манёвров испытание боевой стрельбой новейшего зенитно-ракетного комплекса 9-Dey. Об этом сообщает Army Recognition.

Стрельбы стали первой публичной демонстрацией системы ПВО нового поколения, предназначенной для защиты критически важной инфраструктуры от различных воздушных угроз. В ходе учений также производилось развертывание ракет, оснащённых искусственным интеллектом, что является свидетельством продолжающихся усилий Тегерана по интеграции передовых технологий в свой оборонный арсенал. Использование искусственного интеллекта (ИИ) в ракетных технологиях является особенно примечательным достижением, поскольку такое решение существенно повышает точность наведение на цель и обеспечивает иранским средствам ПВО "автономное" принятие решений. Ракеты с ИИ способны адаптироваться к условиям поля боя в реальном времени, корректируя траекторию своего полёта и стратегию удара по мере необходимости.

Система ПВО 9-Dey представляет собой мобильную ракетную систему малой дальности, полностью разработанную в Иране. Оптимизированная для борьбы с низколетящими целями, она предназначена для защиты объектов от широкого спектра воздушных угроз, включая баллистические ракеты, беспилотники и самолёты. Эффективная дальность поражения комплекса – от 5 до 30 километров, досягаемость по высоте – до 20 тысяч метров.

Одной из ключевых особенностей комплекса 9-Dey являются радиолокационные системы, которые способны обнаруживать несколько угроз одновременно и выдавать целеуказание для их уничтожения, тоже одновременно. Это обеспечивает надежные возможности раннего оповещения и перехвата, необходимые для противодействия быстро движущимся целям, таким как ракеты и беспилотники.

Система оснащена радаром обнаружения S-диапазона, который установлен в передней части ракетного боевого модуля. Такая конфигурация значительно повышает способность 9-Dey быстро и эффективно реагировать на меняющиеся угрозы.

Мобильный зенитно-ракетный комплекс 9-Dey вооружён шестью зенитными ракетами, размещёнными в транспортно-пусковых контейнерах (два ряда по три ракеты). Такой боекомплект позволяет осуществлять быстрые последовательные пуски, что повышает боевую эффективность системы. Примечательно, что на более ранних снимках от 2021 года, данная система несла восемь ТПК с ракетами.

Комплекс смонтирован на грузовом автомобильном шасси с колёсной формулой 6×6. Данное шасси является местной копией шасси МЗКТ-6922, которое ранее использовалось в зенитно-ракетных комплексах "Бук-М2Э" российского производства.

Появление новой системы ПВО является свидетельством того, что Иран достиг большой самодостаточности в оборонных технологиях.