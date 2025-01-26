По версии американского президента, во всём виноваты "плохие люди", передавшие России секреты США.

Президент США Дональд Трамп. Фото: © AP Photo / Mark Schiefelbein

В настоящее время самым передовым видом конвенционального оружия являются гиперзвуковые ракеты. Абсолютное лидерство в данном направлении принадлежит России, поскольку отечественные гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" не только стоят на вооружении, но и неоднократно применялись в условиях конфликта высокой интенсивности, где подтвердили свои высокие характеристики. Украинские источники также утверждают, что ВС РФ применяли и гиперзвуковые "Цирконы". Да и результаты применения новейшей ракеты "Орешник" с гиперзвуковыми боевыми блоками весь мир лицезрел.

Свои собственные успешные наработки в области гиперзвука также имеются у Китая, КНДР и Ирана. Зато США в этой области оказались явным аутсайдером. В настоящее время в Штатах действуют несколько программ по разработке гиперзвукового оружия. Все они пока безрезультативные. Разумеется, такое положение дел не может устраивать Вашингтон. Президент США Дональд Трамп ведь обещал сделать Америку снова "великой". Поэтому необходимо было объяснить населению, почему Штаты отстают от России в разработке передового оружия, что он и попытался сделать. Правда, результат оказался далёким от ожидания.

Оказывается, в отсутствии у США гиперзвукового оружия виноваты "плохие люди", которые ещё при администрации президента Барака Обамы передали России проект американской разработки в области гиперзвука. Трамп так и заявил, что "Россия украла проект, они получили его от нас". Никаких доказательств Трамп не предоставил. При этом американский президент заверил, что у страны в скором времени будут "супергиперзвуковые" ракеты, и пообещал запустить их в скором времени. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

Что это за ракеты, Трамп не пояснил. Американцы, когда хотят показать превосходство своих изделий, добавляют приставку "супер". Однако одной приставки мало. Необходимо, чтобы эти ракеты были. Хотя бы обычные гиперзвуковые, а с этим у США проблемы.

То ещё объяснение... Если, по версии Трампа, Россия якобы получила доступ к американской разработке, то это признание высокого профессионализма российских спецслужб. Барак Обама занимал пост президента США два срока подряд – с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Трамп не сказал, когда именно "плохие люди" передали России американские секреты. Президент России Владимир Путин презентовал гиперзвуковую ракету "Кинжал" 1 марта 2018 года.

Необходимо понимать, что такое оружие невозможно разработать за три-четыре года и менее. Гиперзвуковое оружие разрабатывалось ещё во времена СССР, работы не останавливались и в постсоветской России. В результате в 2004 были запущены проекты, которые и привели к созданию гиперзвукового оружия, представленного в 2018 году. Соответственно, версия Трампа не проходит. Но для части американских обывателей она сойдёт.