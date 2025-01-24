Со слов американского президента, Зеленский решил продолжить противостояние с гораздо могущественной силой.

Президент США Дональд Трамп. Фото: © Getty Images / Andrew Harnik

В ходе своей предвыборной гонки нынешний президент США Дональд Трамп обещал своему электорату и международному сообществу, что сможет завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, а именно за 24 часа. Уже тогда такие заявления вызывали недоумение. После выборов Трамп от своей идеи не отказался, но перестал озвучивать какие-то конкретные сроки возможного урегулирования. Он только дал поручение своему специальному представителю по Украине Киту Келлогу завершить конфликт в течение 100 дней.

Пока инициатива Трампа по мирному урегулированию конфликта идёт "со скрипом". Проблема в том, что киевские политики во главе с Зеленским явно демонстрируют, что договариваться на условиях Трампа не намерены. А если и будут вести диалог, то только на своих условиях, которые никак неприемлемы ни для России, ни для самих США. Возможно, именно по этой причине американский президент обвинил Зеленского в нежелании прекращать конфликт.

Глава США дал своё первое телевизионное интервью после возвращения в Белый дом. В беседе с ведущим телеканала Fox News Шоном Хэннити он призвал положить конец конфликту на Украине. Также он раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что он позволил начаться военному противостоянию, и отметил, что из-за энергетической политики предыдущей администрации Россия стала только богаче.

Президент США рассказал, что Зеленский уже заявил о своей готовности вести переговоры о прекращении конфликта. Кстати, Трамп указал, что Зеленский вообще не должен был его допускать.

"С него хватит. Он не должен был этого допускать. Хоть он не ангел, он не должен был допускать этого конфликта. <...> Зеленский борется с гораздо более крупной страной и гораздо более могущественной. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку, и это была бы сделка, которая ничего бы не значила. Я мог бы заключить эту сделку легко, но Зеленский решил, что "хочет драки", – заявил Трамп.

Слова президента США, сказанные в интервью американскому телеканала, являются ещё одним доказательством недоговороспособности Киева.