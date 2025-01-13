Комплекс предназначен для перехвата различных низколетящих целей, таких как небольшие самолеты, крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы воздушного базирования.

Первые боевые стрельбы из новой иранской мобильной зенитной ракетной системы Thunder (Tondar) были проведены во время военных учений Eqtedar 1403 в январе 2025 года. Фото: IRNA

В ходе учений ПВО под названием Eqtedar 1403, проходящим в январе 2025 года, вооружённые силы Ирана продемонстрировали новый зенитно-ракетный комплекс Tondar (Thunder, "Гром"). Это последнее дополнение к арсеналу ПВО Ирана предназначено для перехвата и уничтожения воздушных целей на больших высотах. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Демонстрация системы Thunder произошла на фоне эскалации напряженности с Израилем, который долгие годы считается самым серьёзным противником Ирана.

Комплекс Thunder продемонстрированный в ходе учений Eqtedar 1403, представляет собой мобильную систему ПВО малой дальности. Комплекс предназначен для перехвата и уничтожения различных низколетящих целей, таких как небольшие самолеты, крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы воздушного базирования.

Система Thunder – это последний контур противовоздушной обороны для военных баз, аэродромов и других стратегических объектов. Её возможности позволяют производить быстрое развёртывание для защиты важных объектов от маловысотных атак, которые часто трудно предотвратить с помощью обычных систем ПВО. Мобильность комплекса Thunder обеспечивает гибкость в защите от динамических угроз в сложной боевой обстановке.

Характеристики комплекса не разглашаются.