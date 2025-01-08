Благодаря мощному комплексу вооружения боевая машина может действовать в качестве самостоятельной штурмовой единицы.

БМПТ "Терминатор". Скриншот видео Минобороны РФ

Предприятия военно-промышленного комплекса России традиционно выпускают одни из лучших образцов вооружения. Многие из них действительно не имеют мировых аналогов. К таковым относится боевая машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". О его возможностях рассказали в пресс-службе государственной корпорации Ростех.

Как говорится в сообщении, БМПТ производства предприятия "Уралвагонзавод" (структурное подразделение Ростеха) является высокозащищённой техникой. Опыт боевого применения [в ходе СВО, прим.] показал, что "Терминатор" может выдержать множественные попадания средств поражения без вреда для его экипажа и основных систем техники.

"Терминатор" вооружён парой автоматических пушек калибра 30 миллиметров, управляемыми противотанковыми ракетами и пулемётами. Такой набор вооружения позволяет поражать несколько целей одновременно. При этом отмечено, что в зоне Специальной военной операции БМПТ демонстрирует свою высокую эффективность не только при непосредственном прикрытии танков, но ещё может действовать в качестве самостоятельной штурмовой единицы, уничтожая огневые точки и опорные пункты ВСУ. В определённых ситуациях "Терминатор" способен заменить мотострелковое отделения, в составе которого боевая машина пехоты БМП-2М, стрелки, пулемётчик и гранатомётчик.

БМПТ "Терминатор" не имеет мировых аналогов, также как и тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк".

Необходимо добавить, что БМПТ строится на шасси основных танков Т-90 и Т-72, поэтому может действовать в одних боевых порядках с танковыми подразделениями. О количестве выпущенных таких машин не сообщается в связи с современными реалиями. Однако они есть и успешно применяются в ходе боевых действий.