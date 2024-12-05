Как говорится в материале издания, заявление было сделано на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи стран-членов альянса в Брюсселе.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: AP

Договор о стратегическом партнёрстве, заключенный между Россией и КНДР, вызвал серьёзную озабоченность в странах коллективного Запада. На эту тему высказался генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Он заявил, что ядерные и ракетные технологии, которые Россия якобы передает Северной Корее в обмен на якобы поставки северокорейского вооружения и якобы имеющее место направление в РФ воинского контингента армии КНДР, могут угрожать Европе и США. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Romania.

"Россия предоставляет Северной Корее поддержку ее ракетной и ядерной программы в обмен на войска и оружие. Такое развитие событий может дестабилизировать Корейский полуостров и даже угрожать Соединенным Штатам. Поэтому конфликт на Украине угрожает нам всем", – сказал Рютте.

По версии главы "самого миролюбивого" альянса, именно по этой причине Европа и Северная Америка должны действовать сообща от имени международных партнёров, чтобы обеспечить безопасность "нашего миллиарда человек" [дословно по публикации Defense Romania, прим.]. Также Рютте заявил, что якобы есть все основания полагать, что ракетные и ядерные технологии передаются КНДР, и существует риск того, что Пхеньян их применит. И это создаёт угрозу "не только Европе", материковой части США, но и всему соседнему региону.

Издание пишет, что Северная Корея уже передала России сотню артиллерийских и ракетных систем, в том числе самоходные гаубицы М1989 и РСЗО М1991, а также миллионы артиллерийских снарядов и десятки баллистических ракет КN-23. При этом никаких доказательств поставок традиционно не приводится.