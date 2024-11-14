Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Китай разрабатывает новую беспилотную подводную лодку для специальных операций
Субмарина может нести торпеды и ракеты, морские мины и подводные дроны, а также доставлять водолазов.

Фото: X / Rick Joe

На международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае, Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) представила свою новую разработку в области подводной войны – малую беспилотную подводную лодку для специальных операций. Эта боевая платформа предназначена для проведения самого широкого спектра тайных миссий, включая разведку, подводное минирование, доставку боевых пловцов и даже нанесение ударов по кораблям противника. Соответствующую информацию приводит профильный ресурс Army Recognition.

Как отмечает издание, небольшая подводная лодка имеет модульную конструкцию, что позволяет оснащать её различной полезной нагрузкой. Отсеки субмарины спроектированы таким образом, чтобы их можно было адаптировать под конкретные задачи. Лодка может нести торпеды и мины, малые подводные беспилотники, перевозить водолазов морского спецназа вместе с необходимым оборудованием.

В CSSC раскрыли некоторые технические характеристики новой подводной лодки. Её максимальная скорость под водой составляет 20 узлов, крейсерская – 8 узлов, максимальная глубина погружения – до 300-450 метров. При скорости хода 6 узлов дальность плавания составляет 10000 морских миль, поэтому лодка может выполнять тайные операции. Непрерывный подводный рабочий диапазон платформы составляет от 1000 до 3000 морских миль. Вероятно, есть необходимость всплытия для подзарядки аккумуляторных батарей [прим.]. Длина лодки – от 38 до 43 метров, ширина – 4,8 метра, осадка – 5,6 метров, водоизмещение – от 380 до 450 тонн в зависимости от конфигурации.

Фото: X / Rick Joe

Повышенная манёвренность субмарины в сочетании с ее большой дальностью плавания делает её весьма эффективной для решения ряда задач подводного боя и наблюдения. Лодка может нести четыре средних или больших подводных беспилотника (UUV), что позволяет ещё больше расширить её боевой радиус и эффективность в сложных морских операциях.

Для представленной лодки существует три различных конфигурации полезной нагрузки. Конфигурация "А" фокусируется на выполнении задач предупреждения и удара. Поэтому в этой конфигурации субмарина несёт от 8 до 12 торпед или ракет, что позволяет осуществлять автономные атаки противника. Конфигурация "B" предназначена для поддержки специальных операций. В этом варианте лодка может перевозить от 6 до 8 водолазов вместе с их оборудованием. Конфигурация "С" предназначена для осуществления операций "по доставке и блокаде". В данном варианте способна нести от 8 до 12 морских мин или небольших подводных беспиллотников, или 4 более крупных подводных автономных аппарата. Этот вариант загрузки обеспечивает гибкость при постановке мин или разведывательных операциях.

Для связи подводная лодка интегрирована с комплексной боевой коммуникационной линией, включая береговые, корабельные и спутниковые (SATCOM) системы. Они обеспечивают связь в реальном времени с командными центрами, что делает платформу пригодной для скоординированных многоцелевых операций.

Лодка оснащена литий-железо-фосфатными аккумуляторными батареями, дополненными высокоскоростным дизельным двигателем мощностью 400 кВт. Такая комбинация обеспечивает надёжность во время длительных операций.

Способность этой подводной лодки работать автономно с различными полезными нагрузками – от торпед и мин до беспилотников и оборудования поддержки водолазов – позволяет ей скрытно выполнять целевые удары, наблюдение и другие задачи с высоким уровнем риска для обычных субмарин.

#новости #китай #армия #оружие #военные новости #подводная лодка #airshow china 2024 #подводные дроны
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
15
Представлены игровые смартфоны серии RedMagic 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
+
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
37
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
2
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
6
«Калашников» отправил в армию уникальные машины КПМ 9В871-9 для тестирования ПТРК
1
«Народный ОПК» России готовится покорить мировой рынок: проекты становятся легальными
1
«Росатом» наращивает производство среднегабаритных промышленных 3D-принтеров
+
После завершения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали стремительно снижаться
5
Snapdragon 8 Elite 2 получит увеличение производительности и рекордные результаты в Geekbench 6
4
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
40
NVIDIA выпустила DLSS 3.8.10 с уменьшенным количеством предустановленных профилей
1
Valve прокомментировала трудности с поддержкой Steam Deck из-за защиты от читеров
+
Российские войска применяют захваченные БМП M-2 Bradley против ВСУ
+
Resident Evil 9 будет иметь много общего с четвёртой частью
2
Nvidia официально выпустила новое приложение на замену GeForce Experience
1
Подразделения пресекли попытку украинских войск вырваться из окружения в районе Ольговского леса
+
AMD сократит часть сотрудников игрового подразделения, поскольку видеокарты не приносят доходов
3
Росооборонэкспорт: подписаны первые экспортные контракты на истребитель Су-57Э
6
Норвежские спутники зафиксировали погрузку российской ракеты «Булава» на подлодку
1

Популярные статьи

Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
43
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
31
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
55
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
55
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
14
Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году
6
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
13
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
2
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
8

Сейчас обсуждают

bibukov
19:07
Депутату Горелкину это неведомо.
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
bibukov
19:06
Спасибо этому дураку "депутату".
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Eppius
19:06
Никто и никогда не будет слушать никакого эксперта это раз. И второе прайсы на эти марки настолько выше что они никаких китайцев не вытеснят (ну только с такой же ценой тогда да).
Немецкий эксперт призвал вернуться на рынок РФ, вытеснив китайские авто с помощью BMW и Mercedes
linux4ever
19:04
Если ваш принтер L800, а не L805, то у вас не тот драйвер стоит. Вам надо изменить настройки и выбрать L800, если вы поставили пакет выше, то он должен появиться.
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
Eppius
19:03
Никто с ютубой разбираться не будет. Он закрыт форева. Ну или пока СВО не закончится с отменой всех санкций.
Путин пообещал разобраться с «замедлением» YouTube
informator
19:03
Отрыжка Чери.
Кроссовер Xcite X-Cross 8 вышел на российский рынок по цене от 2,99 млн рублей
Nvidia&Intel Hater
19:01
Это дело правильное и верное ) Он прям исходит на г но,когда его троллят )
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Михаил Авраменко
19:00
Я в курсе про его шизу. Просто иногда хочется слегка потроллить подобных персонажей развлечения ради.
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
DeLaKoren
18:59
ничего не покупал, я покупаю что либо по мере необходимости, а не когда запускают этот лохотронн
Что покупали жители РФ во время распродажи 11.11, и как скидки влияют на психологию человека
Валерий Погребцов
18:59
Давно пора на Кубу вместе с гуманитаркой Калибры завезти сразу эти твари заткнулись бы
США начинают поставки Украине новейших ракет для высокоточных ударов по средствам ПВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем