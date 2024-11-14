Субмарина может нести торпеды и ракеты, морские мины и подводные дроны, а также доставлять водолазов.

Фото: X / Rick Joe

На международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае, Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) представила свою новую разработку в области подводной войны – малую беспилотную подводную лодку для специальных операций. Эта боевая платформа предназначена для проведения самого широкого спектра тайных миссий, включая разведку, подводное минирование, доставку боевых пловцов и даже нанесение ударов по кораблям противника. Соответствующую информацию приводит профильный ресурс Army Recognition.

Как отмечает издание, небольшая подводная лодка имеет модульную конструкцию, что позволяет оснащать её различной полезной нагрузкой. Отсеки субмарины спроектированы таким образом, чтобы их можно было адаптировать под конкретные задачи. Лодка может нести торпеды и мины, малые подводные беспилотники, перевозить водолазов морского спецназа вместе с необходимым оборудованием.

В CSSC раскрыли некоторые технические характеристики новой подводной лодки. Её максимальная скорость под водой составляет 20 узлов, крейсерская – 8 узлов, максимальная глубина погружения – до 300-450 метров. При скорости хода 6 узлов дальность плавания составляет 10000 морских миль, поэтому лодка может выполнять тайные операции. Непрерывный подводный рабочий диапазон платформы составляет от 1000 до 3000 морских миль. Вероятно, есть необходимость всплытия для подзарядки аккумуляторных батарей [прим.]. Длина лодки – от 38 до 43 метров, ширина – 4,8 метра, осадка – 5,6 метров, водоизмещение – от 380 до 450 тонн в зависимости от конфигурации.

Фото: X / Rick Joe

Повышенная манёвренность субмарины в сочетании с ее большой дальностью плавания делает её весьма эффективной для решения ряда задач подводного боя и наблюдения. Лодка может нести четыре средних или больших подводных беспилотника (UUV), что позволяет ещё больше расширить её боевой радиус и эффективность в сложных морских операциях.

Для представленной лодки существует три различных конфигурации полезной нагрузки. Конфигурация "А" фокусируется на выполнении задач предупреждения и удара. Поэтому в этой конфигурации субмарина несёт от 8 до 12 торпед или ракет, что позволяет осуществлять автономные атаки противника. Конфигурация "B" предназначена для поддержки специальных операций. В этом варианте лодка может перевозить от 6 до 8 водолазов вместе с их оборудованием. Конфигурация "С" предназначена для осуществления операций "по доставке и блокаде". В данном варианте способна нести от 8 до 12 морских мин или небольших подводных беспиллотников, или 4 более крупных подводных автономных аппарата. Этот вариант загрузки обеспечивает гибкость при постановке мин или разведывательных операциях.

Для связи подводная лодка интегрирована с комплексной боевой коммуникационной линией, включая береговые, корабельные и спутниковые (SATCOM) системы. Они обеспечивают связь в реальном времени с командными центрами, что делает платформу пригодной для скоординированных многоцелевых операций.

Лодка оснащена литий-железо-фосфатными аккумуляторными батареями, дополненными высокоскоростным дизельным двигателем мощностью 400 кВт. Такая комбинация обеспечивает надёжность во время длительных операций.

Способность этой подводной лодки работать автономно с различными полезными нагрузками – от торпед и мин до беспилотников и оборудования поддержки водолазов – позволяет ей скрытно выполнять целевые удары, наблюдение и другие задачи с высоким уровнем риска для обычных субмарин.