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crazycat21
Reuters: Госсекретарь США Блинкен пообещал укрепить поддержку Украины перед приходом к власти Трампа
Уходящая администрация Байдена делает всё, чтобы Украина могла вести боевые действия в 2025 году.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Брюсселе 13 ноября 2024 года. Фото: © Nicolas Tucat, Pool Photo via AP

Соединённые Штаты традиционно являются главным спонсором Киева, и, соответственно, главным спонсором продолжающегося конфликта. Однако после президентских выборов, на которых победу одержал Дональд Трамп, дальнейшая помощь Украине со стороны США оказалась под вопросом. В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно выражал недовольство огромными суммами финансирования Киева. Именно по этому уходящая администрация Байдена предпринимает все усилия, чтобы как-то "помочь" киевским деятелями.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший Брюссель 13 ноября, заверил блок НАТО, что администрация Байдена усилит свою поддержку Украине в ближайшие месяцы (до возвращения Трампа в Белый дом) и попытается усилить альянс за это время. Об этом сообщает Reuters.

В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте американский госсекретарь также отметил, что якобы свершившаяся отправка северокорейских для помощи России требует "жёсткого ответа", и этот ответ будет.

После встречи с Рютте в штаб-квартире Североатлантического альянса Блинкен сообщил, что они обсудили продолжающуюся поддержку Украины на фоне успехов Вооружённых сил РФ на фронте, а также работу, которую необходимо проделать НАТО для укрепления своей оборонно-промышленной базы. По его словам, уходящая администрация США продолжит делать всё, что уже делается для Киева. Это необходимо для того, чтобы гарантировать, что Украина сможет "эффективно сражаться" и в 2025 году или вести переговоры с Россией "с позиции силы".

"Байден использует каждый день, чтобы продолжать делать то, что мы делали последние четыре года, а именно укреплять этот альянс", – сказал Блинкен.

При этом госсекретарь США добавил, что должностные лица администрации Байдена работают над тем, чтобы доставить Украине всю помощь, одобренную Конгрессом, до того, как закончатся полномочия нынешнего президента.

Что касается якобы развёртывания войск Северной Кореи, то Блинкен отметил, отношения Москвы с Пхеньяном являются "улицей с двусторонним движением", поэтому существует "глубокая обеспокоенность относительно того, что Россия делает или может сделать для укрепления потенциала Северной Кореи, включая ее ядерный потенциал".

#новости #украина #сша #политика #нато #военные новости #блинкен
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