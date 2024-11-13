Предположительно, это пока ещё макет, а не действующий экземпляр. Впрочем, Китай запросто может удивить.

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Помимо российского Су-57 и китайского J-35, которые относятся к боевым самолётам пятого поколения, ещё одной изюминкой проходящего в Чжухае международного авиакосмического салона Airshow China 2024 стал истребитель шестого поколения White Emperor B, представленный китайской стороной. Правда, вероятно, выставленный экземпляр пока является макетом.

На таинственный самолёт обратил внимание профильный ресурс Bulgarian Military.

Как заявлено в публикации издания, скудная общедоступная информация лишь подогревает любопытство. Только одна информационная табличка даёт представление о назначении самолёта. Согласно этой вывеске, выставленный экземпляр является претендентом на участие в программе истребителя шестого поколения, получившей название White Emperor B ("Белый император B"), призванной стать основой китайского национального проекта воздушных и космических боевых действий.

Bulgarian Military отмечает, что программа White Emperor B, похоже, заключается в гибкости двойного назначения, улучшенной за счет существенных модификаций фюзеляжа и расширенных внутренних отсеков для ракет. Конструктивные особенности позволяют самолёту нести тяжёлое вооружение во внутрифюзеляжных отсеках, что повышает его скрытность и боевую эффективность.

Помимо усовершенствованного комплекса авионики, конструкция истребителя подчеркивает взаимодействие пилота с машиной и упрощенное техническое обслуживание. Самолёт оптимизирован как для завоевания господства в воздухе, так и для нанесения ударов по наземным целям.

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Издание пишет, что издали White Emperor B впечатляет своим футуристическим, практически научно-фантастическим дизайном, агрессивными, угловатыми контурами. Гладкие аэродинамические линии отражают приверженность технологиям малозаметности, призванными сделать самолёт практически невидимым для средств радиолокационного обнаружения противника.

Заострённая носовая часть спроектирована таким образом, чтобы рассекать воздух с наименьшей турбулентностью, Тёмный фонарь кабины имеет многосекционную конструкцию, вероятно, многослойную для уменьшения отражающих сигнатур. Этот фонарь не только минимизирует отражение радара, но и защищает пилота от инфракрасных и лазерных систем наведения. Фонарь плавно переходит в фюзеляж, создавая непрерывный профиль с низким сопротивлением, оптимизированный для высокоскоростного маневрирования и скрытности.

Сам фюзеляж, "широкий и мощный", элегантно сужается к хвостовой части, что предполагает не только прочность, но и высокую аэродинамическую эффективность. В фюзеляже размещены просторные отсеки для авиационных средств поражения.

Особо отмечена конструкция крыла White Emperor B. Она компактная, дельтовидная с резко очерченными кромками. Такая конструкция призвана обеспечить высокую сверхзвуковую скорость и "ловкое" маневрирование.

В хвостовой части планера сопла двух двигателей размещены таким образом, чтобы минимизировать инфракрасную сигнатуру самолета. Их овальная форма, по-видимому, специально создана для рассеивания тепла, что затрудняет обнаружение инфракрасными датчиками.

Фото: соцсети

Наклонные вертикальные стабилизаторы подчёркивают передовой аэродинамический подход в области малозаметности. На стабилизаторы нанесен идентификационный номер 50610. Эта маркировка вызывает вопрос, является ли White Emperor B действующим экземпляром или это пока ещё макет?

Bulgarian Military сообщает, что детальный осмотр носовой части и плоскостей крыла летательного аппарата позволяет обнаружить многочисленные крошечные, почти невидимые датчики и вентиляционные отверстия. Эти элементы, вероятно, содержат антенные системы и датчики для отслеживания данных об окружающей среде и принятия мер защиты от противника. Высокотехнологичная сенсорная решетка обеспечит White Emperor B преимущество в обнаружении угроз, выявляя потенциальную опасность без риска подвергнуться воздействию вражеского радара.

Такие интегрированные электронные системы подразумевают, что White Emperor B не просто боевой самолёт, он является ещё сложной платформой для радиоэлектронной борьбы. Кроме того, летательный аппарат имеет максимальную ситуационную осведомлённость на поле боя.

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Усовершенствованная, мощная конструкция шасси намекает на то, что White Emperor B может эксплуатироваться с плохо подготовленных взлётно-посадочных полос. Это исключение для современных самолётов-невидимок, поскольку они летают только с хорошо подготовленных аэродромов. Тяжёлое шасси подразумевает, что представленный истребитель может выдерживать серьёзные нагрузки при посадке.

Панели [лючки, прим.] по всему фюзеляжу имеют ассиметричную форму. Они, возможно, предназначены для быстрого доступа к внутренним компонентам для быстрого обслуживания или замены модулей. Такой подход подразумевает фокусировку на простоте обслуживания. Это очень важное качество для боевых самолётов, которым требуются быстрое обслуживание перед повторным вылетом.

Множественные лючки намекают на модульный подход, типичный для многоцелевых самолётов, созданных для различных миссий и адаптируемых к меняющимся требованиям поля боя.

Bulgarian Military отмечает, что информационная табличка возле White Emperor B гласит, что он является "многоцелевым космическим истребителем". Проект Nantianmen, в рамках которого был разработан летательный аппарат, является крупной инициативой в китайской стратегии воздушно-космической обороны. Планы этой инициативы сосредоточены вокруг создания космических носителей и развертывания передового космического оружия.