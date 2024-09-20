Только их поставка завершиться лишь в 2030 году.

Фото: MBDA

Французские власти заказали промышленности семь систем ПВО нового поколения SAMP/T. Данные комплексы необходимы для усиления защиты от новых угроз. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Таким образом, суммарное количество заказанных Францией и Италией систем SAMP/T NG [NG – Next Generation, следующее поколение, прим.] достигло восемнадцати единиц. Восемь систем достанутся ВВС Франции, остальные будут поставлены итальянским ВВС и армии Италии.

Согласно планам, Франция должна получить первый из заказанных комплексов в 2026 году, остальные будут переданы заказчику к 2030 году. Согласно некоторым сообщениям, Париж намеревается приобрести ещё четыре таких системы к 2035 году.

SAMP/T NG является модернизированной версией базового комплекса SAMP/T, принятого на вооружение в 2010 году. Система способна перехватывать воздушные цели на дальности более 150 километров, включая баллистические ракеты средней и малой дальности. Заявлено, что SAMP/T NG может перехватывать и гиперзвуковые ракеты. Средствами поражения являются зенитные управляемые ракеты семейства Aster.

Выпуском SAMP/T NG занимается консорциум фирм Thales и MBDA.

Система основана на многофункциональной вращающейся активной сканирующей антенной решетке Thales GF300 и модуле взаимодействия нового поколения (ME-NG), разработанном Thales и MBDA Italy. Радар комплекса обеспечивает круговой обзор и имеет дальность обнаружения 350 километров.

Согласно данным компании Thales, модуль ME-NG предназначен для интеграции разнообразного спектра радаров и боеприпасов с целью удовлетворения потребностей различных зарубежных заказчиков.

Система монтируется на шасси грузовика. Каждая такая самоходная пусковая установка несёт восемь зенитных ракет Aster 30. В состав батареи входят до шести пусковых установок. Таким образом, готовый к применению боекомплект (максимальный) составляет 48 зенитных ракет.

Как заявил исполнительный вице-президент по наземным и воздушным системам компании Thales Эрве Дамманн, новый контракт на семь дополнительных систем SAMP/T NG для Вооружённых сил Франции является важным шагом вперёд в развитии европейской противовоздушной обороны.

Было заявлено, что эта новейшая франко-итальянская система противовоздушной обороны способна перехватывать гиперзвуковые цели. Это утверждение ничем не подкреплено. Американцы и их союзники с сопредельной России территории тоже заверяли, что Patriot может перехватывать ракеты "Кинжал", а украинцы вообще заявляли, что они реально перехватывали гиперзвук. Однако реальность совершенно другая.