Поставки будут осуществляться в течение восьми лет.

Истребители Су-30МКИ ВВС Индии. Фото из открытых источников

Основу парка истребительной авиации ВВС Индии составляют приобретённые у России самолёты Су-30МКИ. Недавно страна заказала 240 авиационных двигателей для того, чтобы поддерживать эти машины в строю ещё долгие годы. Об этом сообщает профильный ресурс Defense News.

После того как правительство страны одобрили сделку, было подписано соглашение с государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) на поставку двигателей АЛ-31ФП. Стоимость контракта составляет более 260 миллиардов рупий (3,1 миллиарда долларов). Согласно условиям соглашения, первый двигатель ВВС Индии должны получить уже через год, а все остальные поставки будут осуществляться в течение восьми лет. Согласно заявлению Министерства обороны страны, ежегодно будет выпускаться 30 двигателей.

Производство будет запущено на индийских мощностях. Изготовленные HAL по российской лицензии двигатели в настоящее время имеют степень локализации 54%. Однако государственная компания планирует увеличить этот показатель до 63%, задействовав экосистему военно-промышленного комплекса Индии. Такой подход также должен увеличить объёмы работ местных предприятий в текущем и капитальном ремонте двигателей.

В заявлении индийского военного ведомства сказано, что "авиационные двигатели будут производиться подразделением Koraput компании HAL и, как ожидается, удовлетворят потребности ВВС Индии в поддержании эксплуатационных возможностей парка самолетов Су-30 для обеспечения обороноспособности страны".

Defense News отмечает интересный момент. Индия решила продолжить использование двигателей АЛ-31ФП, в то время как Россия модернизирует свои истребители Су-30СМ, устанавливая на них более новые и мощные АЛ-41Ф-1С.

Также отмечено, что ВВС Индии покупают у фирмы HAL ещё 12 истребителей Су-30МКИ для компенсации потерь авиапарка. Покупка была одобрена ещё в сентябре 2023 года.

По данным Defense News, в настоящее время в распоряжении индийских Военно-воздушных сил имеется около 260 истребителей Су-30МКИ. В ноябре прошлого года Совет по оборонным закупкам Индии утвердил масштабную программу модернизации самолётов этого типа. Главный маршал авиации Вивек Рам Чаудхари заявил, что в ходе модернизации будет обновлена 51 система самолёта, при этом 78% комплектующих будут индийского производства. Модернизация будет проводиться с привлечением предприятий частного сектора.

В ходе модернизации Су-30МКИ получит активную новую РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР), новую систему РЭБ и отечественную инфракрасной поисково-следовой систему. Вероятно, в последнем случае имелась в виду оптико-локационная станция [прим.].