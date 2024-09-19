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crazycat21
Великобритания впервые публично продемонстрировала свой новейший танк Challenger 3
Западные эксперты уверяют, что это один из лучших основных боевых танков в мире.

Основной боевой танк Challenger 3 на выставке Defence Vehicle Dynamics. Фото: RBSL

Британская армия в сотрудничестве с фирмой Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) осуществила демонстрационный показ нового Challenger 3, который считается одним из "самых передовых" основных боевых танков в мире. Танк был выставлен на оборонной выставке Defence Vehicle Dynamics (DVD) 2024 в британском Миллбруке. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition. Отмечено, что это первый публичный показ Challenger 3, который называют "самым смертоносным" танком когда-либо стоявшим на вооружении армии Великобритании.

Challenger 3 производится на заводе RBSL в Телфорде и является примером передового производства военной техники. Разработанный с использованием передовых технологий и ориентированных на пользователя функций, танк обеспечивает эксплуатационную эффективность, безопасность и комфорт своего экипажа. В процессе работы над новой боевой машиной инженеры RBSL тесно взаимодействовали с британскими военными, чтобы на основании их требований провести доработки конструкции.

Промышленность должна произвести 148 таких танков для Минобороны Великобритании. Два прототипа уже построены, строительство ещё шести прототипов планируется в ближайшее время. В настоящее время продолжаются испытания танка для подтверждения его характеристик и последующего производства ещё 140 экземпляров. На самом деле говорить о новом "производстве" можно с огромной натяжкой, поскольку Challenger 3 не является танком, построенным с нуля. За основу берутся имеющиеся в наличии британской армии Challenger 2 и модернизируются в соответствии с современными требованиями. Всё дело в том, что все заводы по производству танков в Великобритании давно закрыты [прим.]. 

Управляющий директор RBSL Уилл Гибби в ходе демонстрации Challenger 3 на DVD 2024 отметил, что танк представляет "собой вершину дизайна" основных боевых танков в странах НАТО. Проект, в рамках контракта на 800 миллионов фунтов стерлингов, создал сотни квалифицированных рабочих мест по всей Великобритании и привлек значительные инвестиции на завод RBSL в Телфорде.

Army Recognition сообщает, что по сравнению со своим предшественником Challenger 3 имеет целый ряд технических усовершенствований. Особое внимание уделено повышению огневой мощи, защиты, мобильности и общей боевой эффективности.

Самое главное изменение – замена пушки. Challenger 2 вооружён 120-мм нарезной пушкой L30A1, которая отличается очень высокой точностью. Но она несовместима с 120-мм боеприпасами для гладкоствольных танковых пушек НАТО. Challenger 3 получил 120-мм гладкоствольное орудие L55A1, которое не только обеспечивает большую совместимость с боеприпасами стандарта НАТО, но и обладает большей огневой мощью. Новая гладкоствольная пушка позволяет танку использовать современные кинетические энергетические снаряды и программируемые боеприпасы, что значительно повышает его летальность на поле боя. Это делает его более универсальным и эффективным в борьбе как с бронированными, так и с незащищёнными целями.

Изменения коснулись и защиты танка, а также повышения его живучести. Challenger 2 оснащён фирменной [и очень секретной, прим.] бронёй Chobham, которая обеспечивает "превосходную" защиту от противотанковых боеприпасов. Однако Challenger 3 получил модульную броневую защиту следующего поколения. Новая броня является совместным продуктом Лаборатории оборонной науки и технологий (DSTL) и RBSL. Она включает в себя передовые материалы и состоит из модульных компонентов, позволяющих производить быструю их замену и модернизацию. Новая система обеспечивает улучшенную защиту от современных угроз, таких как бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС) и самодельные взрывные устройства, что обеспечивает новому танку значительное преимущество перед Challenger 2 в выживаемости на поле боя.

Улучшились возможности в плане ситуационной осведомленности и обнаружения целей. Новый танк имеет полностью цифровую архитектуру с сетевой системой, позволяющей обмениваться данными в режиме реального времени. Цифровая основа поддерживает передовые системы наблюдения, включая систему кругового обзора и тепловизоры, что делает Challenger 3 гораздо более эффективным в обнаружении, идентификации и поражении целей по сравнению с предшественником.

Танк получил новый более мощный двигатель и новую подвеску. Если силовая установка Challenger 2 позволяла ему "справляться" с пересечённой местностью, то более мощный двигатель Challenger 3 обеспечивает последнему повышенную манёвренность и высокое ускорение. Манёвренность имеет решающее значение для современного динамичного боя.

Эксперты Army Recognition считают, что внесённые изменения делают Challenger 3 одним из самых передовых основных боевых танков, предназначенных для удовлетворения требований будущих конфликтов.

Всё это прекрасно. Однако и здесь масса нюансов... Зарубежные эксперты заявили, что броня Challenger 2 обеспечивает ему "превосходную" защиту от противотанковых боеприпасов. Но противотанковые боеприпасы постоянно совершенствуются. Кроме того, отмечено, Challenger 2 прекрасно справлялся с движением по пересечённой местности. Наверное, только в том случае, если эта местность имеет твёрдое покрытие. Учитывая, что боевая масса танка превышает 62 тонны, то распутица и бездорожье явно не для него. И поскольку "новый" танк создан на базе старого, то он недалеко ушёл от предшественника.

#новости #армия #оружие #нато #танки #великобритания #бронетехника #challenger 2 #challenger 3
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