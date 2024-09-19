Участие в НАТО обязывает тратить больше.

Военнослужащие шведской армии. Фото: Bezav Mahmod / Försvarsmakten

Швеция планирует увеличить расходы на оборону на 13 миллиардов шведских крон (1,3 миллиарда долларов) уже в следующем году. Таким образом, военные расходы скандинавской страны в 2025 году достигнут 138 миллиардов шведских крон и составят 2,4% от национального ВВП, что выше целевого показателя НАТО. Об этом сообщает профильный ресурс Breaking Defense.

Кроме того, шведские власти предлагают долгосрочное увеличение оборонных расходов, которое превышает 170 миллиардов крон. Дополнительное финансирование будет выделяться в период с 2025 по 2030 годы. Таким образом, если идея Стокгольма будет реализована, то целевые расходы Швеции на оборону достигнут отметки 2,6% от ВВП уже в 2028 году.

Ранее Шведская комиссия по обороне опубликовала доклад, в котором говорится о "возросших военных амбициях" страны в свете конфликта на Украине и вступления в Североатлантический альянс.

В заявлении от 17 сентября 2024 года правительство Швеции чётко заявило о необходимости плана расходов.

"Ситуация в сфере безопасности требует более сильной обороны. Конфликт на Украине является определяющим фактором безопасности в соседних со Швецией районах. Как ясно указано в законопроекте о бюджете, правительство предлагает значительно увеличить ресурсы для укрепления обороноспособности Швеции и обеспечить значительный рост общей обороны страны", – говорится в заявлении шведского правительства.

Кабмин Швеции также добавил, что в рамках предложений по законопроекту об общей обороне он планирует предложить "значительное увеличение ресурсов для вооруженных сил страны в период 2025–2035 годов" в соответствии с докладом Комиссии по обороне об укреплении национального оборонного потенциала.

Breaking Defense отмечает, что в новом докладе правительства Швеции не указаны какие-то новые приобретения [военные, прим.] или модернизация имеющегося вооружения и оборудования, на которые должны быть направлены инвестиции. Но поскольку Стокгольм намерен следовать указаниям Комиссии по обороне, изменения, вероятно, произойдут в структуре шведской армии. К 2030 году в её составе должно быть три механизированных бригады и одна пехотная. Также вероятно наращивание возможностей ПВО в борьбе с беспилотниками, и не исключены дополнительные заказы на крылатые ракеты и ракеты класса "воздух-воздух".

В своих сообщениях в социальной сети министр обороны страны Пол Йонсон призвал европейских союзников, которые являются членами НАТО, "взять на себя большую ответственность за безопасность Европы".

Швеция уже начала вносить свой вклад в общие усилия альянса. В случае одобрения парламентом увеличения военных расходов она также будет играть роль в миссиях НАТО по наблюдению за воздушным пространством и войдёт в состав постоянной военно-морской группировки блока.

Breaking Defense сообщает, что в планах шведского правительства есть и увеличение военной помощи Украине. Она должна достичь 25 миллиардов шведских крон в год. По современному курсу это около 2,45 миллиарда долларов.

Между тем, министр обороны Йонсон заявил, что правительство выделяет дополнительные средства Шведскому агентству оборонных исследований, чтобы организация могла глубже изучить "подрывные технологии". Он также отметил, что общий законопроект об обороне будет представлен парламенту в октябре.