Военным придётся выбирать из двух предложенных вариантов.

Изображение: Kongsberg

Польша, находящаяся на восточном фланге НАТО, взяла курс на активную милитаризацию. В 2022 году власти этой страны заказали у США партию малозаметных истребителей пятого поколения F-35A. Было заказано 32 самолёта. Итоговая стоимость контракта составила 4,6 миллиарда долларов. Согласно официальным данным, каждый американский истребитель обошёлся бюджету Польши в 87 миллионов долларов. В контракт также входят обучение лётного и технического персонала, тренажёры и логистика. Таким образом, за "сопутствующие" услуги Штаты получили 1,82 миллиарда.

Интересно, что в контракте на поставку истребителей не указано вооружение к ним. За авиационные средства поражения Польше снова придётся снова платить, в том числе и за противокорабельные ракеты, которые поляки очень хотят получить.

Польское Агентство по вооружениям проинформировало, что две зарубежные компании приняли участие в тендере на "Авиационную специализированную маневрирующую ракету для борьбы с надводными объектами". Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

В конкурсе сошлись норвежская оборонная фирма Kongsberg Defence & Aerospace и американская корпорация Lockheed Martin. Соответственно, предложение будет включать два варианта ракет.

Первым из них является ракета Joint Strike Missile (JSM). Фирма Kongsberg предлагает покупателям это изделие уже на протяжении нескольких лет. Ракета была разработана в рамках американо-норвежского сотрудничества на основе противокорабельной ракеты наземного базирования Naval Strike Missile (NSM). Кстати, такие ракеты уже стоят на вооружении Польши.

Компания Lockheed Martin предлагает более тяжелые, чем JSM AGM-158C, ракеты LRASM (Long Range Anti-Ship Missile), созданные на базе заказанных Польшей крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER.

Истребитель F-35 с ракетами LRASM на узлах внешней подвески. Изображение: Lockheed Martin

Норвежская JSM имеет дальность полёта от 280 до 560 километров. Дальность напрямую зависит от профиля полёта самолёта-носителя и самой ракеты. Масса боевой части изделия составляет 120 килограммов. Ракета может наводится на цель при помощи двух типов пассивных датчиков – инфракрасного и электромагнитного. Последний позволяет классифицировать цель по её электромагнитному излучению. Ракета летит к цели по показаниям спутниковой (GPS) и инерциальной навигации (INS), а также по показаниям системы отслеживания рельефа местности (TERCOM).

В свою очередь американская LRASM имеет дальность полёта 370 километров, но эта ракета оснащена гораздо более тяжёлой боевой частью. Её масса составляет 454 килограмма. Ракета имеет комбинированную систему навигации в составе инерциальной системы и GPS. Наведение на цель на конечном участке траектории полёта осуществляется при помощи пассивной инфракрасной головки. Кроме того, производитель может похвастаться использованием алгоритмов машинного обучения в системе наведения и способностью LRASM работать в рое.

И LRASM, и меньшая по размеру JSM спроектированы с применением технологий малозаметности. Обе ракеты являются дозвуковыми.

Таким образом, в настоящее время у Польши есть выбор из двух вариантов. Первый – купить решение, связанное с уже изученной и освоенной ракетой NSM. Норвежская авиационная противокорабельная ракета стоит дешевле, летает дальше, но имеет более слабую боевую часть. Одна JSM способна потопить небольшое судно или нанести серьёзные повреждения кораблю среднего размера. Второй вариант – более дорогое средство поражения с меньшей дальностью полёта, аналогичное по конструкции ракете JASSM (стоит на вооружении ВВС Польши), но потенциально способное потопить фрегат или эсминец.

Defence24 отмечает, что норвежская ракета JSM помещается во внутренние отсеки вооружения истребителя F-35A. Этого нельзя сказать об американской LRASM. Каждый F-35 может нести до четырёх таких ракет, но размещаются они на узлах внешней подвески под крылом истребителя. Соответственно, при применении таких ракет о малозаметности носителя можно забыть.

Не исключено, что Польша решит закупить оба предложенных варианта, под разные задачи.