Пока бронежилеты везли на остров, они пришли в негодность.

Военный груз, предназначенный для Тайваня. Фото: Офис Генерального инспектора / соцсети

США давно декларирует свою приверженность политике "одного Китая". Однако это лишь слова, поскольку Тайвань является одним из главных союзников Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому Вашингтон оказывает Тайбэю военную помощь, а также заверяет, что не бросит союзника в том случае, если Пекин решится на силовой сценарий возвращения острова. Правда, о характере "помощи" США можно судить по публикации профильного ресурса Defense Post.

Как сообщается, Управление генерального инспектора (OIG, подразделение Минюста США) обратило внимание Пентагона на отправку "непригодной к использованию и плохо упакованной" военной помощи Тайваню в рамках президентских полномочий по сокращению военных расходов (PDA). PDA позволяет администрации президента США быстро передавать военное имущество из своих текущих запасов союзным силам в кризисных ситуациях. В 2023 году Белый дом санкционировал военную помощь Тайваню на сумму 345 миллионов долларов.

В своём подробном отчёте о военном имуществе, переданному союзнику, Генеральный инспектор заявил, что Пентагону так и не удалось внедрить эффективную систему подотчётности и контроля качества.

Сообщается, что 340 из 504 поддонов с военным имуществом, предназначенным для Тайваня, пострадали после трёхмесячного хранения "в недостаточно защищённом" аэропорту. Когда груз прибыл на остров, в 120 поддонах обнаружили мокрые и заплесневелые бронежилеты, из-за чего они практически непригодны к использованию. По мнению Генерального инспектора, проблема возникла из-за того, что не была спланирована специальная воздушная операция, которая позволила бы избежать ущерба и ускорить доставку груза.

Тайвань заявил, что в 2023 году он получил от США 2,7 миллиона патронов к стрелковому оружию. Однако срок годности части из них уже истёк. Также были жалобы на несоблюдение стандартов доставки и на неправильную упаковку грузов.

По данным OIG, возникшие проблемы стали причиной значительных дополнительных расходов. Тайвань был вынужден потратить 618 тысяч долларов на материалы для устранения плесени и на оплату труда, а также ещё 113 тысяч долларов на замену повреждённых бронежилетов.

"Поставка товаров, не предназначенных для выполнения конкретных задач, препятствует достижению Министерством обороны США поставленных целей сотрудничества в сфере безопасности и может привести к потере доверия партнеров к Соединенным Штатам", – отмечается в отчете OIG.

Для решения образовавшихся проблем Генеральный инспектор рекомендовал обновить правила поставок военного оборудования, в том числе внедрить более строгие проверки качества и количества перед отправкой грузов за пределы США.