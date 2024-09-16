За один день было сбито сразу три самолёта.

Истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Фото: соцсети

С момента начала Специальной военной операции ВС РФ существенно проредили парк боевой авиации Воздушных сил Украины. И если бы не помощь Запада, то у ВСУ и летать то было бы нечему. Но даже несмотря на поставки истребителей МиГ-29, собранных Штатами по всему миру, Воздушные силы Украины всё равно продолжают нести достаточно болезненные для них потери. На это обратили внимание эксперты профильного ресурса Military Watch.

Как отмечает издание, в ходе воздушных боёв 15 сентября 2024 года Украина потеряла сразу три истребителя советского производства. Согласно официальным данным Минобороны РФ, два самолёта Су-27 были уничтожены авиацией ВКС России, тогда как МиГ-29 был сбит средствами ПВО.

Military Watch сообщает, что тяжёлый истребитель Су-27 и "средний" истребитель МиГ-29 [на самом деле он классифицируется как лёгкий, прим.] разрабатывались в Советском Союзе параллельно. Эти самолёты являлись ответом на разработку в США истребителей F-15 и F-16.

Более крупный Су-27 имеет большую дальность полёта и оснащён более массивным и мощным радаром. В целом он является более эффективным истребителем для завоевания господства в воздухе. Испытания Су-27 и МиГ-29, проведённые на Западе в 1990-х годах, наглядно продемонстрировали, что эти машины превосходят американские F-15 и F-16. При этом в то время Су-27 справедливо считался лучшим истребителем завоевания превосходства в воздухе во всём мире.

После распада Советского Союза Украина получила значительное количество самолётов обоих типов (Су-27 и МиГ-29). Также с февраля 2022 года она получила значительное количество МиГ-29 из стран Восточной Европы, ранее входивших в Организацию Варшавского договора. Что касается Су-27, то поскольку этот истребитель никогда ни кому не экспортировался кроме Китая, то Запад не может обеспечить Киеву поставки таких машин.

Возможности Су-27 как истребителя завоевания превосходства в воздухе существенно снизились с начала 2000-х годов. Сейчас его базовая версия считается морально устаревшей. Украинские Су-27 понесли серьёзные потери с февраля 2022 года. Крупнейший воздушный бой, в котором принимали участие самолёты этого типа, произошёл 5 марта 2022 вблизи Житомира. Тогда один истребитель Су-35С ВКС России сбил сразу четыре украинских Су-27.

Оставшийся парк таких самолётов понёс существенные потери в результате точных ракетных ударов ВС РФ по местам их базирования. Кадры с беспилотника, опубликованные 2 июля 2024 года, показали уничтожение двух Су-27 и серьёзные повреждения ещё двух таких же истребителей на аэродроме Миргород под Полтавой. А 13 августа очередные кадры объективного контроля продемонстрировали уничтожение ещё одной "сушки" на том же аэродроме. Очередной украинский Су-27 был уничтожен зенитно-ракетным комплексом "Бук-М3" ВС РФ 21 августа. Самолёт был уничтожен после того, как его пилот попытался сбросить управляемые планирующие бомбы [западного производства, прим.] на территорию Курской области.

Издание Military Watch признаёт, что Украина в обозримом будущем вряд ли сможет получить в своё распоряжение самолёты с такими впечатляющими лётными и боевыми характеристиками, которые имеются у Су-27. Подержанные F-16 (а в перспективе, возможно, Mirage 2000), передаваемые европейскими странами, вдвое меньше советского самолёта, имеют вдвое меньшую дальность полёта и оснащены гораздо меньшими по размеру радарами. Таким образом, потери дефицитных Су-27 для Украины являются невосполнимыми.