Такое заявление сделал глава МИД Польши.

Истребители МиГ-29 ВВС Польши

Ещё в апреле 2023 польский президент Анджей Дуда заявил о намерении передать Украине 14 самолётов МиГ-29 . А в мае того же года он заявил, что Польша передала соседями "почти все" свои МиГ-29. Оставшиеся не могут быть переданы в силу того, что они модернизированы по стандартам НАТО.

Для справки, согласно данным специализированных изданий, на начало 2024 года в распоряжении ВВС Польши имелось 29 истребителей МиГ-29 – 23 одноместных и 6 двухместных МиГ-29УБ. Таким образом, вероятно, Варшава располагает ещё пятнадцатью такими самолётами.

И эти истребители потенциально в скором времени могут оказаться на Украине. Соответствующую публикацию на своих страницах разместил профильный ресурс Defense Romania.

Как говорится в материале издания, глава МИД Польши Родослав Сикорский признал возможность поставки Украине дополнительных истребителей. Но самолёты МиГ-29 в настоящее время имеют "решающее значение" для обеспечения противовоздушной обороны Польши.

Если союзники по НАТО смогут договориться о плане патрулирования польского воздушного пространства, то Варшава готова отдать Киеву все имеющиеся у неё истребители советского производства. Такое заявление Сикорский сделал 13 сентября.

Также в ходе пресс-конференции руководитель польского внешнеполитического ведомства представил данные об объёме военной помощи, предоставленной Киеву с февраля 2022 года. Польша поставила Украине около 400 основных боевых танков (PT-91, Т-72 и Leopard 2), самоходные гаубицы Krab и "другие военные средства". Министр добавил, что польское правительство рассматривает возможность отправки еще большего количества военной техники, в том числе истребителей МиГ-29, которые Киев запрашивал в прошлом.