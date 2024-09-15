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crazycat21
Defense Romania: США одобрили продажу Румынии истребителей F-35
Эти самолёты обойдутся Румынии в среднем по 200 миллионов долларов за единицу.

Истребитель F-35A. Фото: ВВС США

Госдеп США принял решение об одобрении продажи Румынии истребителей пятого поколения F-35A Lightning II в количестве 32 единиц. Представители Вашингтона заявили, что покупка Бухарестом новых самолётов обеспечит значительное улучшение обороноспособности Румынии и укрепление стратегического партнерства между двумя государствами. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Romania.

Запланированное приобретение улучшит безопасность Румынии – союзника по НАТО, который является "важной силой" для политической и экономической стабильности в Европе.

В Пентагоне сообщили, что в рамках контракта помимо самих самолётов будут поставлены дополнительные двигатели к ним и другое оборудование. Стоимость пока ещё не подписанного контракта предварительно составляет 6,4 миллиарда долларов.

Согласно планам, первые истребители F-35A должны прибыть в Румынию к 2031 году. Соединенные Штаты продолжат тесно сотрудничать с Румынией, чтобы обеспечить плавную и эффективную интеграцию этих современных самолётов в ее силы обороны.

Как сообщает Defense Romania, приобретение обеспечит Румынию современными многоцелевыми истребителями F-35A, которые имеют уменьшенную радиолокационную заметность, современные датчики и уникальные возможности превосходства в воздухе. Покупка двух эскадрилий самолётов (по 16 машин в каждой) значительно повысит способность Румынии противостоять возникающим угрозам безопасности и укрепит вклад страны в усилия по региональной обороне.

Посол США в Румынии Кэтлин Кавалец заявила, что будущая сделка является доказательством прочного партнёрства между двумя государствами и ещё раз демонстрирует, что Румыния является "лидером "в защите региональной безопасности. Румыния является ключевым союзником НАТО в обеспечении безопасности и стабильности в Черноморском регионе и за его пределами. По версии посла, малозаметные истребители пятого поколения предоставят Румынии "беспрецедентные возможности" по обеспечению ПВО и повысят совместимость с ВВС НАТО.

Сообщается, что запланированная сделка станет самым дорогой военной покупкой за всю историю Румынии. В настоящее время самым дорогим оружейным контрактом, заключенным Бухарестом, является контракт на приобретение американских ЗРК Patriot.

Стоимость этой многолетней программы, которая будет осуществляться строго из бюджета Министерства обороны Румынии, составляет примерно 6,5 миллиарда долларов США без учета НДС.

По данным Defense Romania, закупка американских истребителей будет осуществляться в два этапа. На первом этапе будет куплено 32 самолёта. Второй этап предусматривает приобретение ещё 16 истребителей F-35A для формирования третьей эскадрильи. Правда, второй этап пока ещё под вопросом. Самолёты будут куплены, если у румынского правительства найдутся деньги [прим.].

В стоимость покупки также входят двигатели, материально-техническое обеспечение, услуги по обучению, тренажёры, боеприпасы класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Исходя из опубликованных данных можно сделать вывод о том, что Штаты по-прежнему продолжают торговать безопасностью. А их наивные и сильно запуганные европейские союзники готовы выкладывать за эту "безопасность" огромные деньги. Средняя стоимость одного F-35A для Румынии составляет "всего" 200 миллионов долларов. При этом Румыния является одной из самых бедных стран Европы.

Интересно, что в 2020 году Польша заказала у США аналогичные самолёты также в количестве 32 машин. Стоимость контракта составила 4,6 миллиарда долларов. Соответственно, каждый F-35A обошёлся в 143,75 миллиона. Правда, в контракт не включены авиационные средства поражения. За боеприпасы Варшаве придётся платить отдельно. Но всё же поразительная разница в цене для Румынии и Польши. Инфляция? Может быть. А может быть и "индивидуальный подход" Вашингтона к каждому партнёру по НАТО.

#новости #армия #оружие #нато #авиация #истребители #f-35 #оборона #румыния #истребители 5-го поколения
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