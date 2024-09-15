В отличие от традиционной радиосвязи оптическая спутниковая связь устойчива к воздействию средств РЭБ.

Наземная оптическая станция. Изображение: Cailabs

Французские компании использовали лазер для связи между низкоорбитальным наноспутником и коммерческой наземной станцией. Сеанс связи состоялся в ходе эксперимента, профинансированного французским агентством оборонных инноваций. Министерство обороны Франции назвало испытание лазеров для передачи данных первым подобным тестом в мире. Об этом сообщает профильный ресурс Defense News.

Спутник Unseenlabs ("Невидимые лаборатории") с полезной нагрузкой, состоящей из лазеров, на несколько минут установил стабильную связь c оптической наземной станцией, предоставленной фирмой Cailabs – разработчиком лазерных технологий. Профинансировало проект французское министерство обороны. Размер инвестиций составил 5,5 миллиона евро. Согласно заявлению оборонного ведомства Франции, успешные испытания открывают путь интеграции новых технологий на перспективные военные спутники.

Генеральный директор Cailabs Жан-Франсуа Моризур заявил, что двухточечная природа лазеров делает их более безопасными для связи, чем радиочастоты. Лазерные лучи нельзя заглушить, как это можно сделать с радио. Кроме того, при помощи лазерной связи можно передавать файлы очень большого объёма, такие как подробные изображения поверхности Земли, за считанные минуты. Передача таких изображений при помощи традиционной радиосвязи может потребовать нескольких орбит. Вероятно, в данном случае речь идёт о нескольких спутниках, находящихся на разных орбитах [прим.].

Жан-Франсуа Моризур назвал глушение радиочастот большой проблемой.

"Низкая вероятность обнаружения, низкая вероятность перехвата означает, что вы можете использовать его [лазер] в некоторых сложных ситуациях, у вас просто нет той же сигнатуры, что и у радиочастотной антенны. Размещение ее на корабле имеет смысл, потому что тогда вы уменьшаете радиосигнал вашего корабля – как для связи корабль-корабль, так и для связи корабль-спутник".

По словам генерального директора фирмы Cailabs, высокая скорость передачи данных, обеспечиваемая лазером, важна для разведывательных операций. Растущий объём спутниковых изображений Земли создаёт очень большие файлы, которые сложно передавать даже с помощью современных спутниковых радиопередатчиков.

Министерство обороны Франции заявило, что проведённое успешное испытание позволит использовать космическую лазерную связь на различных платформах: стационарных наземных, мобильных, морских и воздушных. Отмечено, что проведённый эксперимент хоть и не является первым по установлению лазерной связи между космическим и наземными объектами, но он является первым, где использована коммерчески доступная наземная приёмная станция.

Власти Франции не разглашают все подробности эксперимента, включая то, когда он проводился и кто предоставил лазерные передатчики для спутника. Министерство обороны страны заявило, что проект Keraunos способствует достижению целей Закона о военной программе на 2024–2030 годы. Программа предусматривает усиление космических возможностей Франции.

Одной из целей проекта оптической связи Keraunos является смягчение влияния атмосферной турбулентности, которая может ухудшить качество передачи. Хотя лазерная система, которая применялась в ходе испытаний, пробивает некоторые облака, лазерный луч не сможет пройти через плотный облачный покров.

Жан-Франсуа Моризур заявил, что ситуация в сфере безопасности сильно изменилась. Космос станет одним из "полей битвы". Поэтому у правительств государств растёт понимание того, что превосходство в космосе будет играть решающее значение. Кроме того, снижение стоимости запуска спутников и дешёвый доступ к космосу ускоряют космическую экономику.

"Чем больше развивается космическая экономика, тем больше появляется новых инструментов, она становится такой же сферой, как и любая другая, где, по сути, происходят сражения".

Наземная станция фирмы Cailabs, которая использовалась в ходе испытаний, состоит из купола с большим телескопом и нескольких телескопов меньшего размера. Особая сложность заключается в обработке лазерного луча. Со слов гендиректора фирмы, именно здесь и "происходит магия". Он также отметил, что наземную станцию можно сделать размером с грузовик.

Cailabs имеет семь наземных станций, включая ту, которая использовалась в испытаниях для Министерства обороны, и вторую, заказанную для французского правительства. Дополнительные станции будут построены для гражданских клиентов, включая Европейское космическое агентство и южнокорейскую компанию Contec.

Как сообщает Defense News, со временем стоимость рынка лазерной спутниковой связи будет оцениваться в миллиарды долларов.