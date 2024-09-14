Инициатива прошлого голландского правительства не нашла поддержки. Стран, желающих делится компонентами комплекса, не нашлось.

ЗРК Patriot. Фото: Bernd Wüstneck / dpa / picture-alliance / ТАСС

Стало известно, что Нидерланды не смогли собрать полноценную систему Patriot для Украины. Соответствующую информацию опубликовало голландское издание NL Times.

Как говорится в материале издания, ещё в июне Министерство обороны страны сообщило парламенту, что Нидерланды и неназванная страна-союзник передадут Украине полноценную батарею ЗРК Patriot. Но сейчас оборонное ведомство страны заявило, что поставка не состоится, поскольку неназванный союзник вышел из совместного проекта.

Кайса Оллонгрен, занимавшая в прошлом правительстве Нидерландов пост министра обороны, ранее заявляла, что необходимые компоненты для полноценной батареи Patriot "уже собраны". С её слов, Нидерланды должны были предоставить три пусковые установки и радар. Остальные недостающие компоненты должен был выделить союзник.

Но буквально на этой неделе выяснилось, что компоненты, которые должно была предоставить союзная страна, не готовы.

Министр обороны Рубен Брекельманс сообщил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Нидерланды недавно отправили радар и что вскоре будут переданы три пусковые установки. Также министр отметил, что поиск недостающих компонентов всё ещё ведётся. Обсуждения этого вопроса продолжаются с несколькими партнёрами.

В состав комплекса (батареи) зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot входят командный пункт батареи AN/MSQ-104, многофункциональная РЛС AN/MPQ-65, от четырёх до восьми пусковых установок, источник энергоснабжения (генератор), средства связи – радиорелейные станции AN/MCR-137 и антенно-мачтовое устройство. Это то, что необходимо, чтобы комплекс отработал хотя бы один полный боекомплект. Помимо перечисленного в состав ЗРК Patriot также входят транспортно-заряжающие машины, пункт технического обслуживания, автомобиль для транспортировки малогабаритных запчастей, тягач с подъёмным краном и полуприцепом для перевозки крупных запчастей.

Стоимость комплекса Patriot без боекомплекта составляет около 1 миллиарда долларов. Стоимость каждой ракеты – от 2 до 4 миллионов долларов в зависимости от типа.