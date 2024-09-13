А сколько было разговоров о польско-украинской дружбе.

Глава МИД Польши Родослав Сикорский. Фото: © AP Photo / Ebrahim Noroozi

Глава внешнеполитического ведомства Польши Родослав Сикорский в своё интервью французской газете Le Monde заявил, что страны Европейского союза занимаются подрывом мобилизационного потенциала Украины, поскольку продолжают выплачивать пособия украинским беженцам.

По версии политика, задержка в предоставлении крупного пакета военной помощи Украине со стороны США по вине Конгресса, когда законодатели долго не могли согласовать выделение 61 миллиарда долларов, "была неудачной". Но и такой же неудачной была задержка властей Украины с принятием закона о мобилизации. А ЕС занимается снижением мобилизационного потенциала Украины, выплачивая пособия беженцам.

Также глава МИД Польши напомнил, что его страна уже прекратила выплату пособий украинским беженцам.

"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц за каждого ребенка, зарегистрированного в польской системе. В Западной Европе получают другие компенсации. Это создает финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", – заявил Сикорский.

Ранее владельцы жилья в Польше, которые принимали на постой беженцев с Украины получали 40 злотых в день (около 10 долларов) за каждого человека. Варшава также прекратила выплату беженцам с Украины единоразовых выплат.

Похоже, что с формированием так называемого добровольческого "Украинского легиона" в Польше, что-то пошло не так... Ранее всё тот же глава МИД этой страны заявлял, что на территории Польши находится около одного миллиона беженцев с Украины обоих полов. И несколько тысяч из этого числа уже зарегистрировались в качестве потенциальных участников этого формирования. Предполагалось, что новое подразделение будет обучено и оснащено за счёт Польши и других союзников, а потом будет отправлено в зону боевых действий. На поверку оказалось, что всё это фикция. Никакого легиона нет, потому что нет желающих добровольно служить в нём. Не для того украинцы бежали в Европу.

Кроме того, содержать за свой счёт миллион человек в Варшаве посчитали накладным.