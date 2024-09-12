Кильский Институт мировой экономики опубликовал доклад о плачевном состоянии армии Германии.





Как говорится в материале издания, 9 сентября Кильский Институт мировой экономики (IfW) опубликовал отчёт, в котором проанализированы усилия Германии в области вооружений за 20-летний период. По мнению экспертов, разрыв между военными возможностями России и Германии продолжает увеличиваться.

"В свете нынешней "угрозы" со стороны России и после десятилетий разоружения бундесвера расходы нынешнего правительства на немецкую армию совершенно недостаточны", – отмечено в отчёте.

Как считают немецкие эксперты, чтобы достичь таких запасов танков, самолётов и кораблей, какие имелись в распоряжении бундесвера ещё два десятилетия назад, Германии потребуется около ста лет! Это с учётом современных темпов поставок вооружений. По мнению аналитиков, такие огромные сроки напрямую связаны с радикальным разоружением немецкой армии, а так же со слишком медленной и экономной программой перевооружения при нынешнем федеральном правительстве.

По сравнению с 2004 годом количество вооружений бундесвера резко сократилось. Ещё двадцать лет назад в распоряжении немецкой армии было 432 истребителя, а в 2021 году, незадолго до начала Специальной военной операции, только 226. Резко сократилось и количество танков – с 2398 единиц в 2004 году до 339 единиц в 2021 году. Эксперты из Киля указали, что у бундесвера сейчас ещё меньше танков, поскольку 18 машин были переданы Украине. В 2024 году Министерство обороны Германии заказало промышленности 123 танка, но последние экземпляры из заказа будут переданы армии только к 2030 году. При этом большая часть этих боевых машин предназначена для немецкой танковой бригады, которая будет развёрнута в Литве.

Как сообщает Defence24, эксперты института в Киле сомневаются в том, что бундесвер находится в процессе достижения военной готовности.

"С точки зрения немецкого правительства, наверное, многое произошло, €100 миллиардов было выделено на поддержку Украины, но этого недостаточно. Расширение производственных мощностей в Германии может быть успешным только при наличии долгосрочных и надежных бюджетов на оборонные закупки. Нынешний немецкий бюджет этого не предусматривает", – заявил главный автор доклада Гунтрам Вольф.

Отчёт Кильского института показал, что у бундесвера не было необходимого количества гаубиц и боеприпасов к ним. По оценкам аналитиков, через несколько лет Вооружённые силы России будут иметь значительное превосходство в артиллерии.

Как отмечено в докладе, главная проблема бундесвера заключается в бюрократии. Бесчисленные правила и положения тормозят быструю выдачу распоряжений. Критике подверглись и темпы выполнения заказов немецкой оборонной промышленностью. Как заявили эксперты, Россия произведёт весь объём вооружений Германии менее чем за полгода.

По мнению авторов доклада, современная немецкая армия абсолютно не пригодна для ведения войны. Маловероятно, что бундесвер получит лучшее финансирование. Таким образом, пройдёт очень много лет, прежде чем Германия сможет сама себя защитить.