В авиационном парке ВКС РФ очередное пополнение.

Истребитель Су-57. Скриншот видео ОАК

С момента начала Специальной военной операции на сопредельной территории предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса существенно нарастили объёмы выпускаемой продукции. И это не может не радовать, поскольку де-факто Россия в одиночку противостоит полусотни государствам, заинтересованным в нанесении нашей стране стратегического поражения. Очень важную роль в нынешнем конфликте играет боевая авиация, которая наносит сокрушительные удары по живой силе, технике и укреплениям ВСУ, пунктам их дислокации, а также по объектам критической инфраструктуры.

Стало известно, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) передала ВКС России очередные партии современных истребителей Су-57 и Су-35С. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба госкорпорации.

Сообщается, что машины прошли весь цикл заводских испытаний, были приняты техническим персоналом и были протестированы строевыми лётчиками Минобороны в различных рабочих режимах.

Количество истребителей пятого поколения, поступающих в войска, ежегодно увеличивается. Следующие партии самолетов уже в производстве. Машины находятся в разной степени готовности.

"Переданные в войска машины отличают высокие летно-технические характеристики, которые по достоинству оценены нашими летчиками. Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности. Также в высокой степени готовности находятся и самолеты Су-35С", – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Для расширения серийного производства самолёта 5-го поколения Су-57 начато возведение отдельного производственного здания. Там будет проводится отработка систем истребителя. Кроме того, завершены строительно-монтажные работы на новых объектах лётно-испытательной станции.

О количестве переданных в войска новых самолётов информации нет. И это вполне объяснимо с учётом современных геополитических реалий.

Многофункциональный сверхманёвренный истребитель Су-35C поколения 4,5++ был принят на вооружение ВКС России в 2014 году. Малозаметный истребитель 5-го поколения Су-57 был принят в эксплуатацию в 2022 году (де-факто), хотя первый серийный самолёт был передан в войска ещё в 2020 году.

Обе машины с самого начала задействованы в СВО. И если Су-57 предназначен для выполнения особо важных, деликатных операций, то Су-35С стал одной из "рабочих лошадок" нынешнего конфликта. На данный момент этот самолёт является самым лучшим, самым боевым и самым результативным истребителем из всех самолётов 4-го поколения в мире.