Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен готовится выдать разрешение Украине на нанесение ударов по объектам в глубине территории России дальнобойными ракетами ATACMS, поставленными Штатами. Разрешение будет выдано во время визита Блинкена в Киев 11 сентября. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Army Recognition.
Со слов Маккола, это решение обсуждалось с Блинкеном в недавнем разговоре, где Блинкен указал, что он вместе со своим британским коллегой отправится в Киев, чтобы проинформировать украинские власти.
Как сообщает Army Recognition, это потенциальное разрешение появилось после того, как Россия якобы получила иранские баллистические ракеты, что в результате усилило напряжённость и угрозы в отношении Украины. До сих пор Вашингтон ограничивал Киев в применении дальнобойного вооружения, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Однако это новое развитие событий может означать изменение военной стратегии США в отношении Украины.
Госсекретарь Энтони Блинкен 10 сентября подтвердил, что Иран "передал России баллистические ракеты малой дальности". И эти ракеты якобы могут быть использованы против Украины уже в ближайшие недели. Во время визита в Лондон Блинкен также объявил, что США и их союзники введут новые санкции против Ирана, включая санкции против Iran Air, национальной авиакомпании.
По версии госсекретаря США, десятки российских военнослужащих прошли обучение в Иране по эксплуатации ракеты Fath-360 с дальностью полета 120 километров. Политик подчеркнул, что поставка ракет является шагом к эскалации, которая может иметь значительные последствия для Ирана, такие как потеря перспектив смягчения санкций и восстановления отношений с Европой.
Блинкен вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми объявили о совместном визите в Украину на этой неделе, чтобы подтвердить свою поддержку Киеву. Это проявление солидарности происходит в то время, когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме в рамках "особых отношений" между двумя странами.
Как сообщает Army Recognition, якобы имеющие место поставки оружия в Россию из третьих стран, таких как Иран, побудили западных союзников Украины пересмотреть свои возможности. Иранские баллистические ракеты представляют серьёзную угрозу для Украины и применение ракет ATACMS может помочь уравновесить эту динамику.
В общем, вся западная политика "во всей красе". Уже понятно, что разрешение для Киева на применение дальнобойного оружия по территории России было заготовлено давно. Просто его попридержали, а сейчас достали, поскольку у ВСУ серьёзные проблемы. А чтобы оправдать такое разрешение, в Вашингтоне придумали историю с баллистическими ракетами, которые Иран якобы передал России.