Чтобы оправдать разрешение, придумали повод – баллистические ракеты, которые Иран якобы передал России.

Пусковая установка M142 HIMARS и ракеты ATACMS. Фото из открытых источников

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен готовится выдать разрешение Украине на нанесение ударов по объектам в глубине территории России дальнобойными ракетами ATACMS, поставленными Штатами. Разрешение будет выдано во время визита Блинкена в Киев 11 сентября. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Army Recognition.

Со слов Маккола, это решение обсуждалось с Блинкеном в недавнем разговоре, где Блинкен указал, что он вместе со своим британским коллегой отправится в Киев, чтобы проинформировать украинские власти.

Как сообщает Army Recognition, это потенциальное разрешение появилось после того, как Россия якобы получила иранские баллистические ракеты, что в результате усилило напряжённость и угрозы в отношении Украины. До сих пор Вашингтон ограничивал Киев в применении дальнобойного вооружения, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Однако это новое развитие событий может означать изменение военной стратегии США в отношении Украины.

Госсекретарь Энтони Блинкен 10 сентября подтвердил, что Иран "передал России баллистические ракеты малой дальности". И эти ракеты якобы могут быть использованы против Украины уже в ближайшие недели. Во время визита в Лондон Блинкен также объявил, что США и их союзники введут новые санкции против Ирана, включая санкции против Iran Air, национальной авиакомпании.

По версии госсекретаря США, десятки российских военнослужащих прошли обучение в Иране по эксплуатации ракеты Fath-360 с дальностью полета 120 километров. Политик подчеркнул, что поставка ракет является шагом к эскалации, которая может иметь значительные последствия для Ирана, такие как потеря перспектив смягчения санкций и восстановления отношений с Европой.

Блинкен вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми объявили о совместном визите в Украину на этой неделе, чтобы подтвердить свою поддержку Киеву. Это проявление солидарности происходит в то время, когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме в рамках "особых отношений" между двумя странами.

Как сообщает Army Recognition, якобы имеющие место поставки оружия в Россию из третьих стран, таких как Иран, побудили западных союзников Украины пересмотреть свои возможности. Иранские баллистические ракеты представляют серьёзную угрозу для Украины и применение ракет ATACMS может помочь уравновесить эту динамику.

В общем, вся западная политика "во всей красе". Уже понятно, что разрешение для Киева на применение дальнобойного оружия по территории России было заготовлено давно. Просто его попридержали, а сейчас достали, поскольку у ВСУ серьёзные проблемы. А чтобы оправдать такое разрешение, в Вашингтоне придумали историю с баллистическими ракетами, которые Иран якобы передал России.