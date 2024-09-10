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crazycat21
Army Recognition: Швеция намекнула Украине на возможность передачи истребителей JAS 39 Gripen
На это указывает наличие в очередном пакете военной помощи средств на закупку запчастей для шведских истребителей.

Истребители JAS 39 Gripen. Фото: Saab

Правительство Швеции 9 сентября 2024 года объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи стоимостью 4,6 миллиарда норвежских крон, что эквивалентно 400,2 миллионам евро. Таким образом суммарная стоимость всей военной помощи, оказанной Киеву со стороны Стокгольма увеличивается до 48,1 миллиарда норвежских крон (4,18 миллиарда евро). 

Новый пакет включает в себя передачу уже имеющегося в наличии Швеции вооружения и оборудования, прямые закупки продукции военного назначения, финансовые взносы, а также запасные части для истребителей JAS 39 Gripen C/D. По мнению экспертов профильного ресурса Army Recognition, последний факт говорит о том, что власти Швеции ведут подготовку к передаче Киеву самолётов данного типа.

Хотя передача истребителей JAS 39 Gripen Украине в настоящее время не рассматривается из-за приоритета, отданного введению в эксплуатацию истребителей F-16, шведское правительство продолжает прилагать усилия по созданию необходимых условий для возможных будущих поставок. Очередной, 17-й по счёту, пакет шведской военной помощи включает приобретение новых деталей для JAS 39 Gripen на сумму около 2,3 миллиарда шведских крон (200,1 миллиона евро). Эти детали, предназначенные для более ранних истребителей JAS 39 Gripen С/D (одноместная и двухместная версии соответственно), в настоящее время повторно используются при производстве современных самолётов JAS 39 Gripen E. Таким образом, по мнению аналитиков Army Recognition, закупая новые комплектующие, власти Швеции стремятся предотвратить разборку нескольких старых JAS 39 Gripen С/D, тем самым сохраняя возможность в перспективе передать эти старые боевые самолёты Украине.

Хотя шведское правительство пока не приняло на себя никаких твердых обязательств по передаче истребителей Gripen Украине, оно заявило о готовности сохранить эту возможность в будущем. Чиновники из Стокгольма выразили открытость идее поставки Gripen, но окончательное решение пока не принято. Тем временем Украина продолжает переговоры по получению этих самолетов, а шведские власти тщательно оценивают ситуацию, принимая во внимание различные сложности.

Киев проявил интерес к шведскому истребителю ещё в 2022 году. В июле того же года уже бывший министр обороны Украины Резников заявил, что JAS 39 Gripen рассматривается в качестве потенциальной боевой машины для Воздушных сил страны. А в августе 2023 года Зеленский после переговоров с премьер-министром Швеции Кристерссоном заявил, что украинские лётчики уже начали подготовку на данный тип. К декабрю 2023 года появились сообщения о двусторонних обсуждениях между Швецией и Украиной относительно возможной передачи самолётов Gripen.

Нежелание Швеции передавать истребители Gripen обусловлено несколькими факторами, включая логистические проблемы эксплуатации двух различных систем истребителей на Украине – F-16, которые были обещаны другими странами, и шведских JAS 39 Gripen. Украина изначально сделала ставку на F-16, учитывая сложности обслуживания двух различных типов истребителей. Кроме того, в Швеции есть опасения относительно потенциальных последствий для её собственных оборонных возможностей в случае передачи Gripen, особенно в контексте недавнего вступления Швеции в НАТО и продолжающегося пересмотра ею потребностей в области безопасности.

Итак, в очередном пакете военной помощи со стороны Швеции предусмотрена закупка необходимых запчастей для старых истребителей. Понятно, что эти запчасти не поедут на Украину, а останутся в Швеции и будут направлены на строительство новых боевых самолётов. А старые останутся целыми и будут ждать передачи Киеву. Надо полагать, что рано или поздно шведские политики примут решение и всё же передадут несколько истребителей Киеву. А JAS 39 С/D Gripen на Украине – это серьёзно. Дело в том, что эти самолёты менее капризные и менее требовательные к техническому обслуживанию и взлётно-посадочным полосам, поскольку изначально создавались для эксплуатации с импровизированных ВПП – аэродромных участков дорог (АУД). А таких участков на территории Украины, построенных во времена СССР, большое количество. Кроме того, самолёты JAS 39 С/D Gripen гораздо дешевле в эксплуатации по сравнению с F-16.

Конечно, в случае появления этих машин на Украине, они не станут очередным супероружием, однако могут создать некоторые сложности.

#новости #украина #армия #оружие #авиация #истребители #военные новости #самолеты #швеция #jas 39 gripen
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