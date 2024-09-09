Западное издание вынуждено констатировать, что американские танки не стали супероружием для Киева.

Подбитый "Абрамс" с ДЗ "Контакт-1" в районе н.п. Волчье. Фото: соцсети

В рамках так называемой военной "помощи" среди прочего вооружения Вашингтон передал Киеву 31 основной боевой танк M1A1 Abrams. Батальонный комплект, если считать по штатам ещё Советской армии, да и по штатам ВСУ тоже. В Киеве на эти танки возлагали огромные надежды и преподносили их чуть ли не как очередное "супероружие", способное внести перелом в ход конфликта. Возможно, именно по этой причине американские танки долгое время не были замечены на передовой. Впервые в бою они были замечены под Авдеевкой.

Как оказалось, расхваленные монструозные боевые машины из-за океана под ударами российского оружия горят ничуть не хуже, чем танки Leopard 2 немецкого производства и британские Challenger 2. В настоящее время большая часть "Абрамсов" уничтожена либо выведена из-строя. Согласно данным, которые имеются в свободном доступе, уже уничтожено два десятка M1A1 Abrams. Возможно даже больше.

Материал, посвящённый сожжённым американским танкам, стоящим на вооружении ВСУ вышел на страницах профильного ресурса Military Watch.

Как говорится в публикации, недавние кадры подтвердили уничтожение еще двух танков M1A1 Abrams, эксплуатируемых украинской армией, после серии последовательных потерь дефицитных машин, поставленных США. Первый танк замечен неподалёку от села Волчье на Покровском направлении [правильно на Красноармейском направлении, прим.] в непосредственной близости от того места, где была потеряна большая часть "Абрамсов". Второй уничтоженный танк зафиксирован неподалёку от села Бердычи. Защита одного танка была усилена дополнительными пластинами брони, противодроновым козырьком и блоками динамической защиты "Контакт-1". Снимки уничтоженных танков были опубликованы спустя неделю после того, как в сеть попали кадры буксировки российскими войсками ещё одного танка Abrams, получившего серьёзные повреждения в районе Авдеевки.

Как сообщает Military Watch, M1 Abrams считается самым боеспособным танком из всех, производимых в странах Запада. И за исключением южнокорейских К2 Black Panther, недавно приобретённых Польшей, танки Abrams c точки зрения возможностей считаются самыми грозными боевыми машинами среди всех армий стран НАТО.

Масса танка M1 Abrams составляет около 70 тонн, в некоторых конфигурациях она может достигать даже 80 тонн. Американский танк является одним из самых тяжёлых танков в мире и несёт больше всего брони.

Military Watch сообщает, что танки данного типа были поставлены на Украину в сентябре 2023 года. После этого в западном мире стали давать прогнозы, что эти боевые машины смогут обеспечить ВСУ "подавляющее превосходство" над российской бронетехникой и позволят украинской армии совершить важные прорывы. Потенциально эти танки даже якобы могли возглавить наступление на Крым. В настоящее время считается, что более 20 из 31 танка, поставленных на Украину, были уничтожены, выведены из строя или захвачены российской армией. На передовой "Абрамсы" были замечены только спустя пять месяцев после поставки Киеву, 23 февраля 2024. Первый такой танк был потерян спустя три дня. После последовавших многочисленных потерь командование ВСУ вывело оставшиеся M1 Abrams в тыл. Однако американские танки снова в бою и продолжают нести потери.