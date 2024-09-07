Западные чиновники обоснованно сомневаются, что Киеву удастся использовать российское приграничье в качестве разменной монеты.

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Дерзкое вторжение ВСУ на территорию Курской области произвело впечатление на союзников Киева из-за своих первоначально высоких темпов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Но спустя месяц после начала операции американские и европейские чиновники задаются вопросом, а какова же конечная цель всего этого? Какова конечная цель Киева в отношении 1300 квадратных километров, которые по словам киевских деятелей в настоящее время занимают украинские войска? Некоторые западные официальные лица всерьёз опасаются, что украинские силы будут выдавлены из приграничья Курской области в течение пары месяцев, если Москва предпримет более широкомасштабное контрнаступление.

На Донбассе Вооружённые силы РФ ведут наступление, используя численное преимущество для прорыва украинских позиций. Поэтому некоторые официальные лица из европейских столиц выражают опасение, что цена Курской авантюры может оказаться слишком высокой для Киева.

Как пишет Bloomberg, Киев держал в неведении относительно планов операции в Курской области. Зеленский заявил, что он может использовать ситуацию в Курской области в качестве разменной монеты на переговорах. Но Москва не подаёт никаких признаков того, что действия Киева как-то на неё повлияли. Поэтому некоторые союзники последнего сильно обеспокоены тем, что Украина не сможет достаточно долго удерживать российское приграничье, чтобы использовать эти территории в качестве рычага на переговорах.

Москва пока не перебросила большое количество войск на Курское направление. Вместо этого она продолжает наступление на ключевые логистические узлы на Донбассе.