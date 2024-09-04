При этом страны альянса продолжают поставлять зенитно-ракетные комплексы Украине

ЗРК Patriot. Фото: Getty Images

Коллективный Запад, заинтересованный в нанесении России стратегического поражения чужими руками, продолжает оказывать Киеву всевозможную военную помощь, в том числе и различными системами противовоздушной обороны. В свою очередь, киевские деятели продолжают требовать от западных союзников всё новые средства ПВО.

Между тем, у самого Североатлантического альянса с противовоздушной обороной не всё так хорошо, как хотели бы в Брюсселе и прочих европейских столицах. В этом признался министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Соответствующую информацию опубликовали СМИ прибалтийской республики.

Политик заявил, что в соответствии с планами НАТО, Эстония должна увеличить свои расходы на оборону до 5% от ВВП. План альянса рассчитан на 20 лет. В настоящее время ведутся консультации, какое из государств в Балтийском регионе возьмёт на себя какие обязанности. Также обсуждается возможность замены различных требуемых компонентов более дешевой альтернативой. Но дороже всего обходятся наступательное вооружение и средства противовоздушной обороны.

"Именно различные компоненты противовоздушной обороны в настоящее время нужны больше всего НАТО, и их не хватает. И они наиболее дорогие и сильно повышают затраты. Одна только система "Пэтриот" стоит миллиарды. Процент от ВВП, который вероятно придется вложить однозначно выше трех процентов, но меньше пяти. Наша задача сейчас договориться как финансовые обязательства будут распределены на двадцатилетний период", – заявил Ханно Певкур.



