После такого решения мощь ударов Вооружённых сил России только усилится.

Авиационная крылатая ракета AGM-158 JASSM. Фото: commons.wikimedia.org

Соединенные Штаты близки к соглашению о том, чтобы предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности, способные достигать территории России. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников. При этом отмечено, что Киеву придётся подождать несколько месяцев, пока Вашингтон решит технические вопросы перед такой поставкой.

Речь идёт о поставке крылатых ракет Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) воздушного базирования. Ожидается, что о включении этих ракет в очередной пакет военной помощи будет объявлено уже осенью.

Как сообщает Reuters, официальные лица США считают, что передача Киеву изделий JASSM "может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, поскольку большая часть территории России окажется в зоне действия мощных высокоточных боеприпасов". Западные военные аналитики предполагают, что внедрение в арсеналы ВСУ дальнобойных малозаметных ракет, позволит отодвинуть районы сосредоточения Вооружённых сил России и их склады на сотни миль [от линии боевого соприкосновения. И это серьёзно ограничит возможности российской армии в проведении наступательных операций, что потенциально обеспечит Украине "стратегическое преимущество".

Пуск AGM-158 JASSM вблизи северной границы Украины и России позволит ракетам достигать российских военных объектов в Воронеже и Брянске, а применение в непосредственной близости от линии фронта позволит наносить удары по аэродромам и военно-морским базам в Крыму.

В настоящее время носителями JASSM являются только истребители западного производства. К таковым относится и F-16. Украина должна получить несколько десятков самолётов данного типа. В настоящий момент передано только шесть машин данного типа, одна из которых была потеряна из-за "дружественного огня" ЗРК Patriot американского производства. Каждый F-16 может нести по две ракеты JASSM.

По данным Reuters, один из американских чиновников заявил, что предпринимались попытки интегрировать ракету с боевыми самолётами "незападного" (советского производства, стоящими на вооружении Повитряных сил Украины. При этом этот чиновник не предоставил дополнительной информации, с какого типа может применятся JASSM. На вооружении Украины имеются истребители МиГ-29 и Су-27, а так же бомбардировщики Су-24.

Старая версия JASSM, производства Lockheed Martin имеют дальность полёта около 370 км. Ракета длиной 4 метра спроектирована так, чтобы быть в некоторой степени скрытной для радиолокационных средств, что затрудняет её обнаружение. Она может лететь по маловысотному профилю и может быть запрограммирована на полёт по обходному маршруту, избегая средств ПВО. Есть ещё более новая модификация JASSM с дальностью полёта до 980 километров. Стоимость одной ракеты последней модификации составляет около одного миллиона долларов.

По данным Reuters, пока непонятно, ракеты какой версии Вашингтон собирается предоставить Киеву. Вероятно, речь всё же о старой модификации ракеты, поскольку предоставление именно таких изделий окажет меньшую нагрузку на собственные военные запасы США.