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crazycat21
Модернизация двух старых фрегатов ВМС Румынии может обойтись в 1,4 миллиарда евро
Румынские моряки пока не определились, что делать со своими кораблями.

Фрегат "Реджина Мария". Фото: ВМС Румынии

Румыния – морская держава, поэтому даже имеет свой собственный, пусть и небольшой, флот. Точнее, даже не флот, а Военно-морские силы, в составе которых имеются даже достаточно крупные корабли. Всего таких кораблей в наличии три. Это флагман всего румынского флота фрегат "Мэрэшешти" собственной постройки, который находится в составе флота с 1985 года, и два фрегата типа 22 британской постройки: "Реджеле Фердинанд" и "Реджина Мария" ("Король Фердинанд" и "Королева Мария"). Оба этих фрегата постройки 1980-х годов были проданы Румынии Великобританией в первой половине 2000-х годов по бросовой цене. Примечательно, что эти устаревшие корабли были переданы румынской стороне практически без оружия.

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Но поскольку Румыния является государством НАТО, то необходимо соответствовать высоким стандартам этой организации. Уже давно понятно, что два из трёх самых крупных кораблей румынского военного флота нуждаются в модернизации. Однако этот процесс может оказаться весьма и весьма затратным. Публикация на данную тему вышла на страницах профильного ресурса Defense Romania.

Как говорится в материале издания, оба фрегата уже давно должны были пройти программу модернизации, которая находится под контролем Министерства обороны страны. Но, судя по всему, возможные затраты на неё уже приближаются к отметке в 1,5 миллиарда евро. Корабли должны были "получить выгоду" от скандальной программы "Многофункциональный корвет". Последняя была отменена летом 2023 года после длительных задержек в её реализации. Исполнителями должны были стать французская судостроительная компания Naval Group и военно-морская верфь в Констанце. Но стороны так и не сумели договориться о финансовой стороне вопроса.

Фрегат "Реджеле Фердинанд". Фото: ВМС Румынии

В рамках программы "Многофункциональный корвет" планировалось построить для ВМС Румынии четыре новых корабля Gowind 2500. Эта же программа предусматривала и работы по модернизации двух сорокалетних румынских фрегатов. Победителем тендера стала Naval Group, запросившая за строительство всех четырёх корветов (и ремонт фрегатов) 1,2 миллиарда евро.

После расторжения контракта с французской фирмой Министерство обороны Румынии решило модернизировать устаревшие фрегаты в рамках отдельной программы. Но уже раннее возникли вопросы, а совместима ли конструкция этих возрастных кораблей с современным вооружением и оборудованием?

По данным Defense Romania, ещё весной 2023 года стоимость модернизации фрегатов оценивалась в 600 миллионов евро. Однако за год с лишним многое изменилось. Как заявили осведомлённые источники, теперь стоимость модернизации двух сорокалетних кораблей достигает уже 1,4 миллиарда евро. За эти деньги можно построить четыре современных корвета! Окончательное решение по поводу модернизации пока не принято, но уже точно известно, что никаких технических проработок относительно совместимости современного вооружения и оборудования со старыми кораблями проводится точно не будет.

Предполагается, что даже если решение о модернизации всё же и будет принято, то многие компании откажутся в ней участвовать, несмотря на то, что предложение является весьма заманчивым.

Defense Romania отмечает, что когда Министерство обороны Румынии расторгло контракт с Naval Group по программе "Многофункциональный корвет", то оно отказалось рассмотреть предложение второго победителя конкурса. Судостроительная фирма Damen из Нидерландов предложила построить четыре корвета Sigma 10514 на принадлежащей им верфи в городе Галац (Румыния) всего на 50 миллионов евро дороже. Озвученная стоимость контракта составила 1,25 миллиарда евро.

Таким образом, ещё год назад у Румынии не нашлось всего 50 миллионов евро. Зато теперь, если решение о модернизации старых фрегатов будет принято, откуда-то найдётся 1,4 миллиарда евро. И если модернизацию всё же будут проводить, то на неё потребуется пять лет.

Defense Romania сообщает, что если Министерство обороны Румынии решит модернизировать фрегаты, то оно попытается разыграть карту программы "Европейские корветы". Однако данная программа будет доступна для Румынии только в 2034 году. И корабли не смогут строится на румынских верфях, пока ни одна из компаний не присоединится к консорциуму. 

#новости #армия #оружие #военные новости #флот #корабли #румыния #фрегат #корвет #вмс румынии
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