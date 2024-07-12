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crazycat21
Астронавты NASA выразили уверенность, что аппарат Starliner доставит их с МКС на Землю
Но технические проблемы с капсулой пока не устранены.

Космический аппарат Starliner, пристыкованный к МКС. Фото: NASA

Американской аэрокосмической корпорации Boeing в последнее время очень сильно не везёт. Техническими проблемами с пассажирскими лайнерами, которые уже регулярно становятся достоянием мировой общественности, дело не ограничивается. Одна из космических программ, а именно программа корабля CST-100, на которую в Boeing возлагали огромные надежды, откровенно "забуксовала". 

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Конечно, Strarliner с экипажем в составе астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суниты Уильмс всё же сумел полететь в космос и пристыковаться к Международной космической станции (МКС). Правда, полёт состоялся не с первой попытки. Он неоднократно откладывался из-за технических проблем. И самом полёт прошёл совсем не идеально. Космический корабль Strliner со своим экипажем уже давно должен был вернуться на Землю, однако он до сих пор остаётся пристыкованным к станции. Дата возвращения остаётся открытой, то есть пока неизвестной.

Что касается членов экипажа корабля, то они выразили уверенность, что Starliner всё же доставит их на Землю. Об этом сообщило Reuters.

Как говорится в материале агентства, 10 июля астронавты NASA во время первой пресс-конференции испытательной команды после стыковки с МКС заявили, что уверены в способности аппарата Starliner доставить их домой, как только NASA и корпорация Boeing решат проблемы с двигателями. Именно из-за двигателей космического корабля астронавты остались в космосе дольше, чем планировалось первоначально.

"У меня в душе есть очень хорошее предчувствие, что этот космический корабль доставит нас домой, без проблем", – заявила астронавт NASA Сунита Уильямс.

Бутч Уилмор и Сунита Уильямс являются ветеранами-астронавтами NASA, в прошлом они лётчики-испытатели ВМС США. Экипаж отправился к МКС на борту "Старлайнера" ещё 5 июня. Спустя сутки состоялась стыковка со станцией. Первоначально планировалось, что астронавты пробудут на борту станции восемь дней, а потом вернуться на Землю. Однако технические проблемы внесли свои коррективы.

Из 28 маневровых двигателей космического корабля 5 вышли из строя во время полёта к МКС, должным образом не закрылся клапан окислителя, также было обнаружено пять утечек гелия. Этот газ используется для наддува в топливной системе двигателей.

Уверенность своей коллеги в возвращении на Землю именно на борту капсулы Starliner поддержал Бутч Уилмор. 

"Мы абсолютно уверены. Эта мантра, которую вы слышали, – неудача – это не вариант. Именно поэтому мы остаемся, потому что мы собираемся это проверить. Это то, что мы делаем", – заявил астронавт журналистам.

При этом он признал, что расследование, проводимое американским космическим агентством (NASA) и фирмой Boeing в отношении испытаний двигателей на Земле, имеет решающее значения для способа возвращения астронавтов.

Чтобы понять, почему некоторые двигатели перегрелись и перестали работать во время полета космического аппарата к МКС, представители NASA и инженеры Boeing начали проводить испытательные запуски идентичных двигателей на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Производятся попытки воспроизвести неудачи. В то же время расследование в Центре космических полетов имени Маршалла в штате Алабама направлено на определение того, почему тип уплотнения в двигательной системе Starliner позволил гелию вытечь.

По словам представителей NASA, возвращение астронавтов на Землю на борту космического аппарата Starliner напрямую зависит от результатов испытаний двигателей.

Руководитель коммерческой миссии NASA Стив Стич заявил, что космическое агентство "не торопится" с возвращением корабля Starliner на Землю, и результаты испытаний двигателей в Нью-Мексико "не совсем такие", как надеялись в NASA. Так же он заявил, что тестирование двигателей должно быть завершено к ближайшим выходным.

В настоящее время помимо аппарата Starliner к МКС пристыкованы капсула Crew Dragon компании SpaceX, доставившая на станцию четверых астронавтов в марте, и российский космический корабль "Союз", доставивший ещё троих космонавтов ранее, в сентябре 2023 года. Стив Стич вынужден был признаться, что один из этих космических кораблей может стать альтернативным вариантов возвращения Уилмора и Уильямс на Землю.

Хотя NASA и Boeing заявили, что Starliner способен вернуть астронавтов на Землю в случае возникновения чрезвычайной ситуации на МКС, капсула не одобрена для полёта домой в обычных, нечрезвычайных обстоятельствах, до тех пор, пока проблемы с ее двигателями не будут решены. Или, по крайней мере, лучше изучены. Руководитель проекта Starliner компании Boeing Марк Наппи сообщил, что сценарий экстренного возвращения капсулы предусматривает "просто отстыковку" от МКС и возвращение на Землю, невзирая на "вопросы" о двигателях. 

Сунита Уильямс выразила уверенность, что если бы с МКС возникла бы какая-то нештатная ситуация, команда "Старлайнера" просто могла бы перейти в свой аппарат, расстыковаться, "поговорить" с наземной командой и найти способ для безопасного возвращения на Землю.

#новости #техника #космос #мкс #boeing #starliner #космический аппарат #cst-100
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