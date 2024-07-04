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crazycat21
Eurasian Times: Китай строит разведывательный центр на Кубе
По данным CSIS, КНР возводит на острове мощную РЛС, способную перехватывать радиосигналы на большом расстоянии.

Иллюстративное фото из открытых источников

Вашингтон традиционно считает Кубу и прочие страны Карибского бассейна своим "задним двором" из-за географического положения этих государств. От той же Кубы до побережья Соединённых Штатов по прямой всего ничего, это если в километрах или в морских милях. А если в минутах и секундах полёта какой-нибудь современной крылатой ракеты, то тем более... 

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Именно по этой причине в Вашингтоне так забеспокоились во время недавнего визита отряда боевых кораблей ВМФ России на Кубу. Несмотря на свою малочисленность, этот отряд весьма "зубастый", ведь в его составе два носителя гиперзвуковых ракет "Циркон" – фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" и многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" проекта 855М "Ясень-М". 

Российские корабли с Кубы ушли, но беспокойство в Вашингтоне никуда не делось. Отряд ВМФ России пришёл с дружеским визитом в Венесуэлу. Только в порт Ла-Гуайра зашли фрегат "Адмирал Горшков" и средний морской танкер "Академик Пашин". Российская АПЛ "Казань" где-то выполняет свои задачи.

К одному поводу для беспокойства Белого дома и Пентагона добавился ещё один. Возможно, более серьёзный. Оказалось, что Китай, который в обновлённой стратегии национальной обороны значится для США геополитическим противником №1, строит на "заднем дворе" Америки свой собственный разведывательный центр, оснащённый по последнему слову техники. О факте строительства сообщает индийско-канадское аналитическое издание Eurasian Times.

Как говорится в опубликованном материале, КНР строит новую радиолокационную станцию (РЛС), способную шпионить за США. Эта РЛС расположена неподалёку от американской военно-морской базы Гуантанамо. Предполагается, что станция слежения напрямую "связана с Китаем".

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) из Вашингтона проанализировал спутниковые снимки радиолокационной станции и пришёл к выводу, последняя модернизация возможностей наблюдения Кубы станет "мощным инструментом" после ввода в эксплуатацию и позволит отслеживать действия американских военных в воздухе и на море.

"Кубинские объекты также предоставят возможность отслеживать радиотрафик и потенциально перехватывать данные, передаваемые американскими спутниками, когда они пролетают над крайне секретными военными объектами на юге Соединенных Штатов. Только во Флориде находится крупный космический комплекс на мысе Канаверал, штаб-квартира Южного командования и Центрального командования США, а также несколько баз подводных лодок и других баз", – говорится в отчёте CSIS под названием "Секретные сигналы: расшифровка разведывательной деятельности Китая на Кубе".

По данным CSIS, строительство разведывательного центра ведётся с 2021 года. Он возводится неподалёку от города Сантьяго-де-Куба на юго-востоке острова Свободы. База имеет круглую антенную решётку диаметром от 130 до 200 метров, которая может отслеживать сигналы на расстоянии до 3000–8000 морских миль. По мнению экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, доступ к такому объекту предоставит Китаю стратегически важную позицию, поскольку РЛС находится всего в 73 километрах от ключевой военно-морской базы США в Гуантанамо. 

Но, как отмечает, Eurasian Times, заместитель главы МИД Кубы, представители МИД Китая и посольства США в Китае отрицают факт строительства такого объекта.

Куба с географической точки зрения является отличным местом для сбора данных посредством радиоразведки. База на Кубе предоставит Пекину доступ к широким возможностям разведывательной деятельности. 

В отчёте CSIS указаны четыре объекта на Кубе, которые могут помочь Китаю в сборе разведданных. На двух из четырех указанных базах наблюдалось увеличение количества оборудования для мониторинга космического пространства. Поскольку Куба не располагает собственными спутниками и не имеет своей космической программы, задачей этих объектов является сбор информации о космической программе США.

У Китая есть сеть наземных станций для проведения телеметрии, отслеживания и управления своими спутниками и космическими аппаратами. Но до сих пор у него не было наземных станций в Северной Америке. Даже ограниченный доступ к установкам на Кубе помог бы Пекину преодолеть разрыв в возможностях.

По мнению Eurasian Times, КНР может получить более подробную информацию о тактике США, собирая детальную информацию о манёврах подводных лодок, испытаниях ракет и военных учениях. Даже если информация, отправляемая через средства военной коммуникации, является хорошо зашифрованной, то разведданные всегда можно получить, зная частоту, происхождение, направление и темп трафика связи.

Представитель Госдепа США Ведант Патель отказался комментировать информацию о китайском разведывательном центре на Кубе, но заявил, что Штаты "пристально следят" за присутствием КНР на острове. Он заявил, что Вашингтон осведомлён о планах Пекина усилить своё присутствие на Кубе, поэтому Штаты предпримут всё, чтобы помешать этому. При этом американский чиновник не стал вдаваться в какие-либо подробности.

В свою очередь, Китай назвал обвинения со стороны США "грязной бомбой".

#новости #сша #политика #китай #армия #разведка #шпионаж #куба #рлс #разведывательный центр
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