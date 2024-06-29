На Западе предполагают, что российские компании готовятся к запуску новых санкций.

Танкер-газовоз. Иллюстративное фото из открытых источников

Страны коллективного Запада всё никак не могут успокоиться в своём стремлении нанести России хоть какой-то вред, поэтому постоянно придумывают всё новые санкции. Ранее страны Большой семёрки (G7) и Евросоюза ввели так называемый "ценовой потолок" на российскую нефть. Когда западные государства придумывали это ограничение, они наивно полагали, что данная мера ограничит прибыль России от экспорта углеводородов. Соответственно, как заявляли некоторые европейские политики, Кремль не сможет содержать свою армию.

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Что вышло из этой меры, видит весь мир. Злые языки на Западе поговаривают, что на помощь России якобы пришёл так называемый "теневой флот", состоящий из танкеров, которые перевозят покупателям российскую нефть в обход западных санкций

Недавно Евросоюз принял очередной пакет антироссийских санкций, уже четырнадцатый по счёту. Среди прочих рестрикций значится и запрет на перевалку сжиженного природного газа (СПГ) из России через европейские порты. Речь идёт о запрете реэкспорта топлива. Примечательно, что в новом пакете санкций нет ни слова о запрете на покупку российского газа. При этом самое смешное, что через порты Европы проходит всего 10% от российского экспорта СПГ, предназначенного для стран Азии.

Тем не менее на Западе уже во всю бьют тревогу. Агентство Bloomberg сообщило, что Россия создаёт теневой флот для транспортировки своего СПГ в качестве контрмеры на западные санкции. По аналогии с нефтяным теневым флотом.

Как говорится в материале агентства, газ является "ключом" в планах Кремля по увеличению объёмов экспорта, необходимого для пополнения государственной казны России. Средств необходимы для финансирования "военной машины". Но теперь, когда некогда прибыльная торговля трубопроводным газом в Европе прекращена, требуется большая доля мирового рынка СПГ. На сегодняшний день планам России мешают санкции со стороны США, которые запрещают иностранным судоходным компаниям входить в воды Арктики [российской, прим.], а также запрещают поставлять России суда-газовозы ледового класса.

Новые европейские ограничения, которые вступят в силу в следующем году и ограничат доступ к портам , еще больше затруднят текущую цепочку поставок.

По данным международного оналайн-ресурса Equasis, отслеживающего информацию о судоходных компаниях, что только за последние три месяца не менее восьми танкеров-газовозов обрели новых собственников. Собственниками являются малоизвестные фирмы так или иначе связанные с российскими контрагентами. Причём половина указанных судов (4 единицы) относится к ледовому классу. Более того, по данным Bloomberg, эти газовозы уже получили разрешение Москвы на проход Северным морским путём в летнюю навигацию.

Как пишет агентство, детали сделок поразительно похожи на манёвры с созданием национального нефтяного теневого флота. В достаточно узкой индустрии СПГ, в несколько раз меньшей, чем рынок нефти, крайне необычно, когда малоизвестная фирма приобретает специализированные танкеры-газовозы, которые могут стоить сотни миллионов долларов. По крайней мере, три таких танкера имеют собственных страховщиков. В базе данных Международной организации судоходства они указаны как "неизвестные".

"Есть несколько признаков, указывающих на усилия России по созданию теневого флота для СПГ. Покупка старых газовозов, передача судов ледового класса фирме в Дубае и рекордное количество разрешений на проход через Северный морской путь указывают на то, что части пазла темного флота встают на свои места", – сказал Мальте Хумперт, основатель Арктического института, аналитического центра в Вашингтоне.

Если информация, опубликованная агентством Bloomberg, верна, то российские компании стали загодя готовится к обходу западных санкций по ограничению импорта СПГ. Как известно, любое действие рождает противодействие.