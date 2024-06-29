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crazycat21
Army Recognition: Армия США начала испытания новой боевой машины огневой поддержки M10 Booker
Американская армия снова возвращается к "лёгким" танкам.

M10 Booker ведёт огонь. Фото: Армия США

Американская армия приступила к "строгим" испытаниям новой гусеничной боевой машины M10 Booker. Испытания продолжительностью три месяца будут проходить на военной базе в Форт-Либерти (ранее Форт-Брэгг). Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

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Испытания станут важным шагом на пути интеграции боевых машин нового типа в армию США. Согласно открытым данным, американские военные уже получили восемь единиц M10 Booker – первые четыре серийных машины и четыре модернизированных экземпляра, которые были усовершенствованы по сравнению с исходной конфигурацией XM10. Вероятно, в данном случае речь идёт о прототипах, доработанных под требования военных [прим.].

M10 Booker, названный в честь двух обладателей Медали Почёта (высшая награда США) – первого лейтенанта Джеймса Букера и специалиста Джерри Букера, – представляет собой следующее поколение огневой поддержки сухопутных войск США. Боевая машина разработана для оказания мощной поддержки пехотным подразделениям при любых сценариях боя. Считается, что такие боевые машины способны значительно повысить оперативные возможности американской армии.

Контракт с фирмой General Dynamics Land Systems (GDLS) на производство систем M10 был подписан в 2021 году. Стоимость сделки составляет 1,5 миллиарда долларов. Она предусматривает первоначальную поставку 144 единиц M10 Booker с возможными дополнительными поставками в будущем в зависимости от оперативных потребностей подразделений. Приобретение M10 Booker является частью более широкой стратегии армии США по расширению возможностей механизированной огневой поддержки.

M10 Booker в движении. Фото: Армия США / commons.wikimedia.org

Боевая машина оснащена гладкоствольной пушкой калибра 105 мм, способной вести огонь различными типами боеприпасов: осколочно-фугасными и кинетическими. Дополнительное вооружение состоит из спаренного пулемёта калибра 7,62 мм и крупнокалиберного пулёмёта (12,7 мм), установленного в дистанционно управляемом боевом модуле на крыше башни. 

M10 Booker имеет усовершенствованную модульную броню, которая может быть "настроена" в соответствии с конкретными боевыми задачами. В состав защиты боевой машины входят пакеты композитной и реактивной брони. Последняя разработана для противостояния широкому спектру угроз: от противотанковых средств до самодельных взрывных устройств.

Целью программы M10 Booker является оснащение сухопутных войск США высокомобильной и живучей системой огневой поддержки, способной работать в различных условиях. Программа направлена на повышение общей эффективности и устойчивости операций армии за счет точной и мощной поддержки в различных боевых сценариях, тем самым значительно улучшая возможности механизированной огневой поддержки армии.

Непонятно, почему американцы называют M10 Booker машиной огневой поддержки, то есть самоходной артиллерийской установкой поля боя, когда это типичный "лёгкий танк". Хотя и лёгким его назвать можно лишь с большой натяжкой из-за массы 41 т. Возможно, употребляемая терминология как-то связана с финансированием проекта.

#новости #сша #техника #армия #оружие #танки #военные новости #m10 booker
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