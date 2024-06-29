Оказалось, что страны ЕС сильно нуждаются в таких транспортниках для переброски войск.

Ан-124 "Руслан". Фото: Александр Тарасенков / ТАСС

Еврокомиссия запустила программу ESOCA (European eco-System for Outsized Cargo Airlift – Европейская экосистема для воздушных перевозок негабаритных грузов), результатом которой станет создание тяжёлого транспортного самолёта. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defence24 со ссылкой на итальянский портал Analisi Difesa.

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Как сообщается, проект перспективного самолёта пока профинансирован на небольшую сумму в 20 миллионов евро. На эти деньги в течение полутора лет должны быть проведены соответствующие исследовательские работы. Лидерами программы являются европейские авиастроительные гиганты – Airbus и Leonardo. Но кроме них в разработке нового транспортника задействованы целый ряд других компаний и научно-исследовательские институты из Италии, Франции, Германии, Испании, Греции, Финляндии, Нидерландов и Польши.

Проект, который практически полностью финансируется из средств Европейского оборонного фонда (EDF), в ближайшие годы может превратиться в достаточно "зрелую" программу. При наличии соответствующей решимости и заинтересованности участников программы тяжёлый транспортный самолёт можно будет воплотить в металле.

Причиной запуска коллективной европейской программы названо "отсутствие доступа" к тяжёлым транспортным самолётам Ан-124 "Руслан". Самолёты такого типа арендуются у украинских компаний. До 2018 года страны Европы арендовали аналогичные самолёты и у России. Но в настоящее время такой возможности уже нет. А украинские флот Ан-124 хоть пока и продолжает оказывать услуги странам Европы, но его дни сочтены из-за деградации промышленности Украины. В связи с этим возникнут сложности с техническим обслуживанием имеющегося парка самолётов данного типа.

Как пишет Defence24, идея создания тяжёлого транспортного самолёта на сегодняшний день кажется вполне осуществимой. Страны ЕС обладают достаточным потенциалом в области авиастроения и имеют свои собственные научно-технические разработки. В этом плане Евросоюз уступает только Соединённым Штатам. Airbus превзошел Boeing и теперь является крупнейшим производителем гражданских самолетов в мире, а его продукция имеет репутацию высочайшего качества. В Европе строятся легкие транспортные самолеты, среди них C-27 Spartan (Leonardo) и C-295 (Airbus), а также достаточно крупный А400М Atlas (Airbus). Последний способен перевозить до 37 тонн груза.

Отмечено, что Европе очень нужны тяжёлые транспортники для обеспечения стратегического развёртывания войск в других регионах. В настоящее время Армения "начала проявлять стремление" к вступлению в Евросоюз. В равной степени это относится и к Грузии. Кроме того, есть ещё африканский континент, где геополитические интересы Запада сталкиваются с интересами России и Китая. Возможности тяжёлых военно-транспортных самолётов будут полезны и "симметричном конфликте".

Польский аналитический ресурс прямо дал понять, что за тем, что происходит в Грузии и Армении, стоит коллективный Запад. А в Африке Россия очень сильно "наступила на мозоль" коллективной Европе.

Интересно, получится ли европейцев построить свой собственный сверхтяжёлый транспортный самолёт и запустить его в серийное производство? Штука довольно непростая и требующая огромных инвестиций.