Вопрос в том, захочет ли Израиль портить отношения с Россией?

ЗРК Patriot. Фото: Армия США

Киевские деятели во главе с уже утратившим легитимность Зеленским уже длительно время выпрашивают у стран коллективного Запада поставки очередных зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства. Запад вроде бы и рад "помочь", только существует одна проблема – такие системы достаточно дефицитные и стоят очень дорого. Добровольно расставаться с таким имуществом европейские страны не спешат.

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Пока только Германия и Румыния изъявили желание поделится своими батареями Patriot. Первая добровольно, а вторая под нажимом США. Кроме того, Нидерланды заявили о том, что им совместно с ещё одной страной удалось собрать один "Пэтриот" (батарею) на двоих для последующей передачи Украине.

Но "свободные" комплексы Patriot в мире имеются. И имеются они у Израиля. Стало известно, что США хотят передать Украине целых восемь систем ПВО данного типа после того, как данные комплексы будут выкуплены у израильской стороны. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

Как говорится в материале издания, США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву "до восьми" систем Patriot. Передача этих комплексов существенно повысит возможности Украины противостоять авиационным ударам ВКС РФ.

Хотя соглашение пока ещё окончательно не заключено, вероятно, оно будет предусматривать первоначальную отправку очень ценных систем в США. Лишь после этого они будут переданы Украине.

Британская газета ссылается на слова пяти источников, знакомых с ходом обсуждения. По их словам, контуры соглашения, которое ознаменует "сдвиг" в отношениях России и Израиля, обсуждались министрами и другими высокопоставленными чиновниками всех трёх государств.

Ещё в марте 2024 года Израиль заявил о том, что выведет из эксплуатации восемь батарей "Пэтриотов", находящиеся на службе уже три десятилетия, и заменит их современными системами.

Однако комплексы, о которых идёт речь, до сих пор не сняты с вооружения, поскольку власти Израиля опасаются полномасштабного военного конфликта с ливанским движением "Хезболла".

Financial Times сообщает, что если передача систем Patriot состоится, то это событие ознаменует "повышение обороноспособности" Украины. В настоящее время у этой страны имеются "как минимум" четыре таких комплекса, поставленных Соединёнными Штатами и Германией.

Израиль проявляет осторожность, принимая чью-либо сторону в конфликте на Украине, учитывая влияние России в Сирии, где израильские ВВС часто действуют против иранских представителей. Однако официальные лица США постарались убедить правительство Нетаньяху в том, что укрепление связей между Россией и Ираном в сфере военного сотрудничества представляет более серьёзную проблему.

Как сообщили источники британской газеты, хотя обсуждалась передача восьми систем Patriot, возможно, не все они будут направлены на Украину.

Отмечено, что израильские системы Patriot более старые чем те, которые имеются в распоряжении ВСУ. Но при этом старые версии до сих пор совместимы с новыми. Кроме того, у Израиля имеются достаточно приличные запасы зенитных ракет PAC-2, имеющих большую дальность действия и более мощную боевую часть по сравнению с ракетами-перехватчиками PAC-3. Именно ЗУР (зенитные управляемые ракеты) PAC-2 считаются наиболее эффективным средством для противодействия бомбардировщикам Су-34, сбрасывающим на позиции ВСУ планирующие фугасные бомбы.

По данным Financial Times, аналитики и чиновники считают, что израильские системы, вероятно, будут проданы в США, а те уже потом могут передать их Украине. Однако вопрос заключается в том, готов ли Израиль испортить отношения с Россией. Ранее эта страна уже отклонила запросы Киева на поставки "Пэтриотов".