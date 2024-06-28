ВМС США продлевают эксплуатационную готовность своих палубных самолётов.

F/A-18 Block III Super Hornet. Фото: Boeing

Профильный ресурс Army Recognition cсообщает, что американская аэрокосмическая корпорация Boeing подтвердила 27 июня передачу авиации ВМС США двух палубных самолётов F/A-18 Block III Super Hornet. Передача машин состоялась ранее первоначально намеченного срока. Самолёты поставлены в рамках реализации программы продления срока службы (SLM). Данная программа направлена на продление периода эксплуатации истребителей с одновременным внедрением серьёзных технологических усовершенствований.

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Имеющиеся на вооружении самолёты F/A-18 Super Hornet модернизируются до конфигурации Block III. Данная конфигурация включает в себя улучшенную авионику, улучшенные возможности обмена данными и повышенные возможности живучести самолёта.

На практике программа SLM представляет собой серию капитальных ремонтов самолётов с одновременной установкой на них новых систем, которые не только повышают боевые возможности истребителей, но и обеспечивают их техническое обслуживание и управление ресурсами самолётов на долгие годы вперёд.

Модернизация самолётов F/A-18 Super Hornet до версии Block III реализуется для поддержания превосходства авиации ВМС США. Обновлённый Super Hornet способен выполнять широкий спектр тактических задач, таких как завоевание господства в воздухе, нанесение высокоточных ударов в любое время суток, сопровождение ударных самолётов, непосредственная огневая поддержка сухопутных войск, подавление ПВО противника, удары по морским целям, разведка.

F/A-18 Super Hornet сочетает в себе прочность, маневренность и высокую боевую нагрузку. Улучшения по программе Block III, включая установку нового тактического многорежимного радара с активной фазированной решёткой, гарантируют, что самолёты данного типа на долгие годы останутся основой авиации ВМС США и будут готовы решать самые различные задачи.

Модернизация Block III значительно расширяет эксплуатационные возможности самолетов благодаря большому экрану дисплея и расширенной вычислительной мощности сетевой технологии тактического наведения, а также сетевому процессору систем миссий для распределенного наведения. Модернизация проводится на предприятиях Boeing в Сент-Луисе и Сан-Антонио, а также в Центре готовности юго-западного флота ВМС в Сан-Диего.